La planta que conviene sumar en enero: aguanta el calor y deja perfume en toda la casa

Enero suele ser un mes duro para el jardín. El sol pega fuerte, el agua se evapora rápido y muchas plantas sienten el estrés del calor. Sin embargo, hay especies que no solo resisten, sino que aprovechan el verano para lucirse. Entre ellas aparece una planta favorita de siempre: el jazmín.

Es elegido por su fragancia marcada, por su crecimiento veloz y por su capacidad de florecer con fuerza en plena temporada cálida. Además, se adapta bien al clima argentino y funciona tanto en un patio grande como en un balcón chico.

Por qué esta planta es una apuesta segura en verano Lo primero que gana el jazmín es el olfato. Su aroma puede sentirse a distancia y se mantiene durante horas, sobre todo al atardecer. También es una planta agradecida. No exige cuidados obsesivos y, con lo básico, responde bien. Tolera temperaturas altas y se sostiene con riegos moderados, sin encharcar. En verano, su floración suele ser generosa y puede mantenerse durante varios meses si está bien ubicado. Por eso aparece como una opción práctica para quienes quieren resultados sin convertir el jardín en un trabajo de tiempo completo.

jazmin del paraguay p El lugar cambia todo. El jazmín necesita buena exposición al sol, idealmente varias horas al día, para crecer vigoroso y florecer parejo. Si se planta cerca de una ventana o una puerta que se abra con frecuencia, el aroma entra a la casa y se vuelve parte del ambiente. En patios y jardines, también rinde si se lo guía junto a rejas, pérgolas o muros. En maceta, conviene elegir un recipiente con buen tamaño y orificios de drenaje, porque el exceso de agua es más peligroso que la sequía corta. La tierra debe “respirar” y dejar que el agua salga sin quedar retenida.

Riego, suelo y poda: tres claves simples para cuidarlo En pleno enero, el error típico es regar de más. El jazmín prefiere humedad controlada. La idea es mantener el sustrato levemente húmedo, pero nunca empapado. Si el suelo drena bien, la planta crece con más estabilidad y evita problemas en raíces. Un truco sencillo: tocar la tierra con los dedos antes de regar; si todavía está fresca por debajo, se puede esperar. Además, una poda suave ayuda a estimular brotes nuevos y, con ellos, más flores. No hace falta una intervención fuerte: alcanza con retirar puntas secas, ramas débiles o flores pasadas para que la planta redirija energía.