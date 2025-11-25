La película del creador de Ciudad de Dios que te dejará sin aliento

7 Prisioneros es una película intensa que muestra un drama social profundo. Mientras busca escapar de las garras de traficantes, un joven debe tomar una decisión difícil. La elección pondrá a prueba su código moral y su necesidad de sobrevivir.

El director dela película, creador de Ciudad de Dios, Moratto, se inspiró en una noticia que lo impactó. Comentó que vio un reportaje en la televisión brasileña sobre un joven en Sao Paulo . La ciudad es un centro global de gran desarrollo. Sin embargo, el joven estaba encadenado y obligado a trabajar en una fábrica.

El actor Rodrigo Santoro, quien da vida al antagonista, sintió gran asombro al leer el guion. Explicó que se sintió conmovido de inmediato. Por ello, comenzó a investigar el tema. Cuanto más indagaba, más se sorprendía por la realidad que exponía la historia en la pantalla.

La trama se centra en Mateus, un chico de 18 años. Él vive con mucha escasez junto a su madre y sus hermanas en una zona remota de Brasil. Él y otros tres jóvenes, también en situación de pobreza, aceptan un trabajo en Sao Paulo con ilusión.

Ellos esperan enviar dinero a sus familias con el nuevo empleo. Sin embargo, las personas que los contratan tienen otros propósitos oscuros. Desde el instante en que llegan a su lugar de labores, se dan cuenta de que el panorama no es favorable.

No reciben sus contratos de trabajo prometidos. Con engaños, les quitan sus documentos de identidad. Son sometidos a jornadas laborales muy largas en un depósito de chatarra, sin recibir pago alguno. Además, los hacen dormir amontonados en un espacio pequeño e insalubre.

Al entender la terrible situación, los cuatro jóvenes intentan fugarse del lugar. Sin embargo, el señor Luca, interpretado por Rodrigo Santoro, los intercepta con un arma. Allí les confirma que son víctimas de trata.

Luca les advierte que si intentan escapar, sus captores lastimarán a sus familias. Tras el intento fallido, Mateus, el más astuto del grupo, propone a Luca una salida. Pide un plazo de trabajo para saldar la supuesta deuda que tienen. Pero Luca ve potencial en Mateus. Esto lo lleva a seducirlo para que ingrese en su círculo de confianza. La víctima se convierte en victimario.