La película corta de Netflix que transcurre casi por completo en una llamada y logra atrapar igual

Con Jake Gyllenhaal al frente, The Guilty es una película de Netflix que convierte una emergencia telefónica en un thriller tenso y asfixiante.

La película de Netflix sigue a un detective asignado al servicio 911 que intenta ayudar a una mujer en peligro durante una jornada marcada por revelaciones.

No hace falta una historia llena de escenarios, persecuciones o grandes despliegues para sostener la tensión. A veces alcanza con una idea simple bien ejecutada, y en ese terreno The Guilty encuentra buena parte de su fuerza. Disponible en Netflix, la película convierte una situación en apariencia acotada y la transforma en un thriller intenso.

La historia sigue a Joe Bayler, un detective problemático que, mientras cumple tareas en la central de emergencias 911, recibe la llamada de una mujer que parece estar en grave peligro. A partir de ese momento, la película se encierra casi por completo en ese espacio y construye toda su tensión desde la voz, la urgencia y la sensación de que cada decisión puede empeorar todavía más la situación.

image Jake Gyllenhaal encabeza el elenco principal de esta película junto a Ethan Hawke y Riley Keough. Netflix

Un thriller tenso desde la voz Uno de sus principales aciertos está en cómo administra el suspenso. The Guilty no necesita mostrar demasiado para generar inquietud, porque trabaja con lo que se escucha, con lo que se supone y con lo que el protagonista intenta reconstruir desde el otro lado del teléfono. Ese mecanismo vuelve mucho más absorbente una historia que podría haber parecido mínima en el papel.

También pesa mucho el trabajo de Jake Gyllenhaal, que sostiene casi todo el relato desde la voz, los gestos y una tensión que va creciendo escena tras escena. A su alrededor aparecen Ethan Hawke y Riley Keough entre los nombres principales del elenco, en una película que encuentra justamente en esa contención una de sus mayores virtudes.