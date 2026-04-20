La marca japonesa Uniqlo suena para la Argentina: qué se sabe y qué precios tendría

Hay marcas que llegan primero como conversación. Pasan de valija en valija, de viaje en viaje, de recomendación en recomendación, hasta convertirse en un nombre conocido incluso en lugares donde todavía no tienen un solo local. Eso pasa con Uniqlo en la Argentina.

La firma japonesa, célebre por sus básicos funcionales, su estética sobria y su ropa pensada para el uso diario, volvió a colarse en la agenda del retail local en medio de versiones sobre un posible desembarco. La expectativa existe. La confirmación, por ahora, no. En los canales oficiales de Fast Retailing y de la propia marca no aparece ninguna apertura anunciada para el país, aunque sí se observa una estrategia global de crecimiento sostenido, con fuerte expansión fuera de Japón.

La foto más precisa muestra a una compañía en plena ofensiva internacional. Fast Retailing informó que, al cierre de agosto de 2025, Uniqlo contaba con 794 tiendas en Japón y 1.725 en su operación internacional , con presencia fuerte en China, Corea del Sur, el sudeste asiático, India, Australia, Norteamérica y Europa. Además, la empresa proyectó nuevas aperturas para seguir ampliando esa red, una señal de que el negocio sigue buscando mercados y consolidando plazas. Ese escenario ayuda a entender por qué el nombre de Uniqlo aparece una y otra vez cuando se habla de marcas globales con potencial de llegar a la Argentina. Pero una cosa es el interés de mercado y otra, muy distinta, un anuncio corporativo formal.

En la prensa económica local, el contexto también empuja esa lectura. En los últimos meses crecieron las noticias sobre marcas internacionales que evalúan volver, expandirse o instalarse en el país, alentadas por una expectativa de reglas más estables y una eventual recuperación del consumo. En ese marco, Uniqlo empezó a ser mencionada junto con otros nombres del negocio de la indumentaria. Sin embargo, esas referencias periodísticas conviven con un dato clave: la marca no comunicó oficialmente una fecha, una inversión ni un socio local para operar en la Argentina.

Qué vende Uniqlo y por qué genera expectativa

El atractivo de Uniqlo no pasa por una moda estridente. Su negocio está montado sobre el concepto de LifeWear, una idea centrada en prendas simples, cómodas, durables y fáciles de usar todos los días. En su catálogo conviven remeras básicas, camisas, pantalones, camperas ultralivianas, polar y líneas técnicas como HEATTECH y AIRism, dos de sus desarrollos más conocidos. La compañía define su propuesta como ropa de alta calidad, funcional y a precios razonables, una combinación que le permitió crecer con fuerza en distintos mercados y construir una identidad muy clara dentro del segmento masivo internacional.

Ese perfil es, justamente, lo que despierta interés en la Argentina. No compite desde el lujo ni desde la tendencia efímera. Compite desde el básico bien resuelto. Por eso suele comparársela con Gap, aunque con una impronta japonesa más minimalista y tecnológica. En un mercado local donde conviven marcas premium, cadenas fast fashion y una oferta doméstica golpeada por costos altos, la eventual llegada de Uniqlo ocuparía un espacio intermedio: aspiracional para parte del público, pero sin jugar en el segmento más exclusivo.

Cuánto podría costar en la Argentina

Sin tienda oficial ni lista local de precios, cualquier cálculo hoy es estimativo. Aun así, el ejercicio sirve para ubicar a la marca. Tomando como referencia su posicionamiento internacional y sumando costos de importación, estructura comercial e impuestos locales, una remera básica podría moverse en un rango aproximado de $15.000 a $40.000; las versiones premium o de lino, entre $40.000 y $70.000; prendas técnicas como AIRism o HEATTECH, entre $30.000 y $65.000; buzos o fleece, entre $50.000 y $90.000; y camperas livianas, desde $80.000 hasta $150.000.

No hay certezas aún, pero sí una pista bastante clara: si alguna vez desembarca, Uniqlo no llegaría como opción barata, aunque tampoco como marca inaccesible. Llegaría, más bien, para disputar el segmento medio internacional con una receta que en otros países ya le funcionó.