La IA señaló cuál es la carrera más fácil para estudiar en 2026 y casi no tiene matemática en su programa

Todas las opciones de la IA están relacionadas con habilidades blandas y no requieren de ciencias duras. Además, son fáciles de encontrar en universidades.

La inteligencia artificial (IA) explicó que una carrera fácil depende mucho de los gustos de una persona. Algunos consideran que las profesiones fáciles son aquellas relacionadas a la química o la física, mientras otros señalan a filosofía o lógica. Sin embargo, la IA identificó algunas carreras menos “exigentes” o al menos más “accesibles” en general.

En primer lugar están las carreras relacionadas a Comunicación, Comunicación Social, Medios y Relaciones Públicas. Sus programas contienen una gran variedad de materias blandas enfocadas en la redacción, análisis, expresión y teoría social, con casi nada o muy poco de cálculo o ciencias exactas.

Otras son las de Artes, Humanidades, Letras, Historia, Filosofía, Sociología o Letras. Por lo general, estas carreras suelen ser más teóricas y conceptuales, e implican mucha lectura y análisis crítico, pero tienen materia vinculadas a matemáticas o que impliquen laboratorios científicos.

El Diseño Gráfico y Diseño (y afines de arte o creatividad) es perfecta para quienes tienen facilidad para lo visual, creativo o artístico porque resulta más natural, señaló la IA. Se dice que es menos exigente porque su enfoque es práctico y menos técnico que en ciencias exactas.

Marketing es una carrera con una gran demanda en la actualidad y todo apunta a que seguirá creciendo. Se puede estudiar en modalidad virtual o presencial, dependiendo de la institución que se elija. Su materias son prácticas y teóricas, pero con muy pocas relacionadas a cálculos y otras ciencias duras.