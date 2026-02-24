La científica mexicana que logró eliminar el VPH en 29 mujeres: hay esperanza

La relevancia es enorme. El VPH está ligado a cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, ano, pene y garganta. Arriba la Ciencia y las mujeres científicas.

No es un titular exagerado. Una científica mexicana logró erradicar el VPH en 29 mujeres con un tratamiento desarrollado en laboratorio. El dato impacta porque el virus del papiloma humano afecta a millones de personas en el mundo. El avance abre una puerta en la lucha contra una de las infecciones más extendidas.

Quién es la científica mexicana y cómo ha sido su investigación Se trata de Eva Ramón Gallegos, originaria de Oaxaca. Es especialista en nanobiotecnología y ciencias biomédicas. Su investigación alcanzó eliminación total del virus en 29 pacientes tratadas bajo protocolo clínico. El resultado marcó un precedente en el estudio del VPH.

científica 2 El Virus del Papiloma Humano incluye más de 200 tipos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el virus en algún momento. En la mayoría de los casos el sistema inmune lo elimina, pero algunas cepas de alto riesgo generan cáncer cervicouterino y otros tumores.

cientíica De qué se trata el tratamiento El tratamiento diseñado por Ramón Gallegos utiliza ácido delta aminolevulínico aplicado en el cuello del útero. Cuatro horas después se transforma en protoporfirina IX, sustancia fluorescente que se acumula en células dañadas. Luego se aplica un láser especial que destruye solo el tejido afectado, sin dañar zonas sanas.

El protocolo incluyó tres aplicaciones con intervalos de 48 horas. Cada caso recibió tiempo de radiación ajustado al tipo de lesión. Tras revisiones y pruebas de diagnóstico, las 29 mujeres no presentaron rastro del virus. El dato sorprendió a la comunidad científica.