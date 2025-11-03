Jóvenes y cáncer de colon: el diagnóstico que aumenta

El cáncer de colon ya no tiene edad. Su avance entre los menores de 50 demuestra que la prevención debe empezar antes.

El cáncer de colon avanza entre los jóvenes y desconcierta a los médicos. Lo que antes era una enfermedad asociada a personas mayores, hoy afecta a adultos menores de 50 años con diagnósticos cada vez más frecuentes. Este cambio preocupa porque muchos casos se detectan tarde, cuando los síntomas ya se vuelven evidentes y el tratamiento resulta más complejo.

Un cáncer que preocupa Durante décadas se pensó que este tipo de cáncer aparecía solo en etapas avanzadas de la vida, pero los datos actuales muestran una tendencia distinta. Factores como la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés se relacionan con este aumento. Sin embargo, también hay componentes genéticos y ambientales que influyen, lo que convierte al tema en un desafío para la salud pública.

Comida chatarra. Foto: Ph. Pexels Comida chatarra. Foto: Ph. Pexels Uno de los principales problemas es el retraso en el diagnóstico. Muchos jóvenes no asocian sus síntomas con algo grave y los médicos tampoco suelen pensar en cáncer de colon como primera posibilidad. Esto provoca que la enfermedad avance sin ser detectada, reduciendo las opciones de recuperación y aumentando la necesidad de tratamientos más agresivos.

Entre las señales de alerta más comunes se encuentra el sangrado rectal, un síntoma que suele confundirse con hemorroides. También aparecen cambios en los hábitos intestinales, como diarrea persistente, estreñimiento o la sensación de evacuación incompleta. Cuando estos signos se repiten o se mantienen por semanas, es necesario consultar a un especialista.

fatiga crónica freepik.jpg Freepik El dolor abdominal y la fatiga constante también son señales que no deben ignorarse. En algunos casos, la pérdida de peso sin explicación o la anemia pueden ser el primer indicio de que algo no marcha bien en el organismo. Prestar atención a estas manifestaciones y actuar a tiempo marca una gran diferencia en el resultado del tratamiento.