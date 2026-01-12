Jardinería: el oro en polvo para mantener la planta de lavanda siempre radiante

Los que saben de jardinería recomiendan usar cenizas de madera para darle más vida a la planta aromática.

Los que están en el mundo de la jardinería saben que a veces la lavanda es una planta que no florece o que puede debilitarse. Es por eso que se recomienda tener en cuenta la química del suelo para evitar un suelo. Existe un fertilizante natural que es oro en polvo.

Jardinería En el caso de que la planta esté débil se puede usar un fertilizante que proviene de los restos de madera quemada. La lavanda prefiere suelos pobres, secos y bien drenados. Sin embargo, exige la alcalinidad.

Las cenizas de madera se vuelven protagonistas porque son un material alcalinizante por naturaleza evitando que el suelo se vuelva ácido. Por un lado, aportan calcio reforzando los tallos y la estructura de la planta y potasio, el motor para una floración abundante.

ceniza y madera Jardinería. Un fertilizante qu no falla. De todas maneras hay que saber que un exceso de nutrientes puede perjudicar a la planta Para fertilizar en forma segura se recomienda usar ceniza de madera natural, fina y fría. Una cucharada sopera por planta es suficiente.

Se aconseja espolvorear alrededor de la base y mezclar con la capa superficial de la tierra. El proceso debe repetirse cada dos meses limitándose a los meses de primavera y verano.