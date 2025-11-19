Presenta:

Horóscopo: los signos del zodiaco que serán más atractivos y magnéticos en las últimas semanas de noviembre

Se aproxima una oleada de buenas energías y es el momento perfecto para aprovechar todos tus encantos. Cierra proyectos, ten conversaciones incómodas y más.

Cynthia Garrido

Lo que sucederá con algunos signos del zodiaco en noviembre. 

Shutterstock

El horóscopo aseguró que durante noviembre, algunos signos del zodiaco no tendrán que esforzarse para llamar la atención. Ellos aumentarán su magnetismo natural y gustarán sin buscarlo. Estas energías son clave para concretar proyectos, iniciar nuevos vínculos o plantear un cambio.

El magnetismo se personificará en Escorpio. Su intensidad, mirada que desarma y voz que suena a peligro hará que todos quieran quedarse pegados a ellos. Su atractivo está en lo que muestra, por eso, es importante que preste atención a su forma de vestir, hablar y expresarse si quiere aprovechar esta ráfaga de energía.

Leo es el signo que brilla sin pedir permiso. Su seguridad hace que todos se den vuelta a verlo. Tiene carisma, presencia, sentido de humor y un aura que enamora. Su atractivo físico, simpatía y curiosidad convierten a Leo en una persona imposible de dejar de pasar y no querer hablar con ella.

Los otros dos signos del zodiaco que serán alcanzados por noviembre

Géminis tampoco se queda atrás. Noviembre potencia su mente brillante, conversaciones adictivas y energía cambiante. Los movimientos de Géminis seducen sin que lo notes y de pronto estarás comiendo de la palma de su mano. El problema es que no sabrás si este signo está realmente enamorado o es parte de su juego de conquista.

Libra está regido por Venus y la belleza es algo innato. Sin embargo, las energías de noviembre potenciarán su elegancia natural, su atractivo y encantos. El secreto de Libra es saber hacerte sentir cómodo y deseado mientras te mira amablemente. Parece tranquilo pero hay algo en un presencia que desata una revolución en todos.

