Estudio:buscan voluntarios en Francia que quieran pasar 10 días acostados por 5000 euros
El estudio se hará en junio con hombres de 20 a 40 años, y apunta a observar cómo responde el organismo en una simulación prolongada.
El Instituto de medicina y de fisiología espacial Medes, con sede en Toulouse, lanzó un estudio científico y abrió una convocatoria para reclutar a diez voluntarios. La propuesta ofrece una compensación de 5.000 euros a quienes acepten permanecer diez días seguidos acostados bajo condiciones controladas.
La experiencia, prevista para junio, apunta a observar cómo responde el organismo cuando se lo somete a una simulación prolongada similar a la ingravidez. Según explicaron desde el centro, el protocolo se realiza en tierra porque permite medir con precisión ciertos cambios fisiológicos sin depender de vuelos.
Te Podría Interesar
El trabajo se desarrolla a pedido del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia, ya que llevar adelante este tipo de mediciones durante misiones reales resulta difícil. El objetivo es reunir información útil para ajustar procedimientos médicos y mejorar el cuidado de los tripulantes en misiones de larga duración.
Un estudio que llama la atención
"La idea es saber cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo, el agua y la sangre, en unas condiciones de ingravidez", señaló una portavoz del Medes.
La convocatoria está dirigida a diez hombres de entre 20 y 40 años, con buen nivel de francés, buen estado de salud y hábitos deportivos. Quienes resulten seleccionados deberán permanecer acostados durante diez días, con una leve inclinación, y con una dieta muy limitada, de apenas 250 calorías diarias, según indicaron los organizadores del estudio.