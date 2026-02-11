Estudio:buscan voluntarios en Francia que quieran pasar 10 días acostados por 5000 euros

El estudio se hará en junio con hombres de 20 a 40 años, y apunta a observar cómo responde el organismo en una simulación prolongada.

Diez voluntarios serán parte del estudio en Toulouse y recibirán hasta 5.000 euros.

El Instituto de medicina y de fisiología espacial Medes, con sede en Toulouse, lanzó un estudio científico y abrió una convocatoria para reclutar a diez voluntarios. La propuesta ofrece una compensación de 5.000 euros a quienes acepten permanecer diez días seguidos acostados bajo condiciones controladas.

La experiencia, prevista para junio, apunta a observar cómo responde el organismo cuando se lo somete a una simulación prolongada similar a la ingravidez. Según explicaron desde el centro, el protocolo se realiza en tierra porque permite medir con precisión ciertos cambios fisiológicos sin depender de vuelos.

El trabajo se desarrolla a pedido del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia, ya que llevar adelante este tipo de mediciones durante misiones reales resulta difícil. El objetivo es reunir información útil para ajustar procedimientos médicos y mejorar el cuidado de los tripulantes en misiones de larga duración.

estudio El estudio simula condiciones extremas para medir cómo cambia el cuerpo en reposo prolongado. Shutterstock Un estudio que llama la atención "La idea es saber cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo, el agua y la sangre, en unas condiciones de ingravidez", señaló una portavoz del Medes.