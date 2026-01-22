Este budín de pan sin horno es el postre de verano perfecto

Este budín de pan sin horno es una receta práctica y rendidora, ideal para el verano cuando no dan ganas de prender el horno. Cremoso, fresco y bien casero, aprovecha pan del día anterior y se prepara con pocos ingredientes. Perfecto para postre familiar, se disfruta frío y gana sabor con el reposo previo ideal. ¡Manos a la obra!

Llevá a heladera por al menos 4 horas, hasta que tome buena consistencia.

Cubrí una budinera o molde con caramelo líquido y volcá la mezcla.

Sumá los huevos y la esencia de vainilla , batiendo hasta lograr una preparación homogénea.

Calentá la leche y volcala sobre el pan, dejando que se hidrate bien.

Cortá el pan en trozos chicos y colocalo en un bol grande.

Preparación de verano de budín de pan sin horno Preparación de verano de budín de pan sin horno Shutterstock

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, cortado en porciones generosas y acompañado con crema, dulce de leche o frutas frescas. Este budín de pan sin horno se adapta a cualquier mesa y ocasión informal. Es una opción económica, fácil y reconfortante, que resuelve el postre sin complicaciones. Preparado con anticipación, mejora su textura y sabor, convirtiéndose en un clásico casero para repetir todo el año en familia y amigos siempre. ¡A disfrutar!