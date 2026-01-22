Presenta:

Este budín de pan sin horno es el postre de verano perfecto

Budín de pan sin horno, ideal para el vereano: fresco, cremoso y práctico, perfecto para resolver un postre casero totalmente delicioso. A la receta.

Candela Spann

Budín de pan delicioso, la mejor opción para el verano
Shutterstock

Este budín de pan sin horno es una receta práctica y rendidora, ideal para el verano cuando no dan ganas de prender el horno. Cremoso, fresco y bien casero, aprovecha pan del día anterior y se prepara con pocos ingredientes. Perfecto para postre familiar, se disfruta frío y gana sabor con el reposo previo ideal. ¡Manos a la obra!

Perfecto para el verano, budín de pan delicioso
Ingredientes (rinde de 6 a 8 porciones)

  • Pan del día anterior: 300 gramos

  • Leche entera: 750 ml

  • Azúcar: 150 gramos

  • Huevos: 3 unidades

  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita

  • Caramelo líquido: cantidad necesaria

‍ Paso a paso para preparar un budín de pan delicioso

  • Cortá el pan en trozos chicos y colocalo en un bol grande.

  • Calentá la leche y volcala sobre el pan, dejando que se hidrate bien.

  • Agregá el azúcar y mezclá hasta integrar.

  • Sumá los huevos y la esencia de vainilla, batiendo hasta lograr una preparación homogénea.

  • Cubrí una budinera o molde con caramelo líquido y volcá la mezcla.

  • Llevá a heladera por al menos 4 horas, hasta que tome buena consistencia.

Preparación de verano de budín de pan sin horno
De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, cortado en porciones generosas y acompañado con crema, dulce de leche o frutas frescas. Este budín de pan sin horno se adapta a cualquier mesa y ocasión informal. Es una opción económica, fácil y reconfortante, que resuelve el postre sin complicaciones. Preparado con anticipación, mejora su textura y sabor, convirtiéndose en un clásico casero para repetir todo el año en familia y amigos siempre. ¡A disfrutar!

