Este budín de pan sin horno es el postre de verano perfecto
Budín de pan sin horno, ideal para el vereano: fresco, cremoso y práctico, perfecto para resolver un postre casero totalmente delicioso. A la receta.
Este budín de pan sin horno es una receta práctica y rendidora, ideal para el verano cuando no dan ganas de prender el horno. Cremoso, fresco y bien casero, aprovecha pan del día anterior y se prepara con pocos ingredientes. Perfecto para postre familiar, se disfruta frío y gana sabor con el reposo previo ideal. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde de 6 a 8 porciones)
-
Pan del día anterior: 300 gramos
Leche entera: 750 ml
Azúcar: 150 gramos
Huevos: 3 unidades
Esencia de vainilla: 1 cucharadita
Caramelo líquido: cantidad necesaria
Paso a paso para preparar un budín de pan delicioso
-
Cortá el pan en trozos chicos y colocalo en un bol grande.
Calentá la leche y volcala sobre el pan, dejando que se hidrate bien.
Agregá el azúcar y mezclá hasta integrar.
Sumá los huevos y la esencia de vainilla, batiendo hasta lograr una preparación homogénea.
Cubrí una budinera o molde con caramelo líquido y volcá la mezcla.
Llevá a heladera por al menos 4 horas, hasta que tome buena consistencia.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, cortado en porciones generosas y acompañado con crema, dulce de leche o frutas frescas. Este budín de pan sin horno se adapta a cualquier mesa y ocasión informal. Es una opción económica, fácil y reconfortante, que resuelve el postre sin complicaciones. Preparado con anticipación, mejora su textura y sabor, convirtiéndose en un clásico casero para repetir todo el año en familia y amigos siempre. ¡A disfrutar!