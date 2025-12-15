Esta planta no para de crecer: ¿por qué siempre tiene flores?
El secreto de esta flor que solo huele de noche. Esta planta crece y crece. Florece y parece de porcelana.
La Hoya carnosa, conocida popularmente como planta de porcelana, es un tesoro para cualquier espacio interior. Su resistencia y facilidad de mantenimiento la hacen ideal. Lo más llamativo son sus flores, que nacen en racimos y son hermosísimas.
Una planta que no para de florecer
Esta planta se gana el afecto de quienes la cultivan por varias razones. Ofrece racimos de flores rosadas, de apariencia delicada pero gran fortaleza. Es una especie sumamente robusta y simple de mantener, apta incluso para principiantes en jardinería.Su forma de crecimiento se adapta a diversos espacios, ya sea colgando o trepando. Una de sus mayores virtudes es su longevidad, pues algunos ejemplares de Hoya carnosa han vivido durante muchas décadas. Es una compañía vegetal que perdura en el tiempo.
La luz es un factor determinante para estimular su floración constante. Esta especie adora la luz brillante, pero necesita que sea indirecta para evitar daños. Lo idóneo es colocarla cerca de una ventana muy luminosa.
Se aconseja que solo reciba la suave luz del sol de la mañana. Se debe evitar la exposición directa al sol fuerte del mediodía, el cual dañaría sus hojas. A mayor luminosidad en el ambiente, mayor será la cantidad de flores que produzca.
En cuanto al riego, la Hoya carnosa se comporta de forma similar a una suculenta. Solo se debe aplicar agua cuando la tierra esté completamente seca al tacto. Es fundamental evitar el encharcamiento para proteger sus raíces. Según la filosofía del Feng Shui, esta planta trae beneficios al hogar. Se le atribuye la capacidad de suavizar la energía ambiental y atraer armonía.