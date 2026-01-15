Esta es la bomba del verano: sopa fría de maní ¡lista en solo 5 pasos!
Cremosa y refrescante, esta receta boliviana de sopa fría de maní es ideal para variar el menú y disfrutar sabores intensos en verano.
Refrescante, cremosa y llena de sabor, la sopa fría de maní es una receta tradicional de Bolivia que también funciona perfecto en el verano. Combina frutos secos, vegetales y un toque ácido, logrando un plato nutritivo y distinto, ideal para salir de lo clásico. Una fórmula ancestral que se disfruta fría y sorprende. Originalmente es oriunda de Bolivia, pero en las mesas argentinas la disfrutamos también. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Maní pelado y tostado sin sal 200 gramos
- Agua fría 750 ml
- Papa mediana cocida 1 unidad
- Cebolla blanca 1 chica
- Ajo 1 diente
- Jugo de limón 2 cucharadas
- Aceite neutro 2 cucharada
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Comino al gusto
- Cilantro fresco opcional
Paso a paso para crear una sopa fría de maní bien cremosa
1- Procesá el maní hasta lograr una pasta fina. Este paso define la textura base de la receta.
2- Agregá la papa, la cebolla, el ajo y el agua fría. Volvé a procesar hasta obtener una crema lisa.
3- Sumá el jugo de limón, el aceite, la sal, la pimienta y el comino.
4- Llevá la sopa a la heladera por al menos 1 hora para que esté bien fría.
5- Serví con cilantro fresco picado por encima.
De la cocina a la mesa
La sopa fría de maní es una receta nutritiva y saciante, perfecta para el verano cuando buscás algo fresco pero con cuerpo. Puede servirse como entrada o plato principal liviano, acompañada con pan o vegetales crocantes. Bien fría, resalta el sabor del maní y demuestra cómo una receta simple puede brillar. ¡A disfrutar!