Esta es la bomba del verano: sopa fría de maní ¡lista en solo 5 pasos!

Refrescante, cremosa y llena de sabor, la sopa fría de maní es una receta tradicional de Bolivia que también funciona perfecto en el verano . Combina frutos secos, vegetales y un toque ácido, logrando un plato nutritivo y distinto, ideal para salir de lo clásico. Una fórmula ancestral que se disfruta fría y sorprende. Originalmente es oriunda de Bolivia, pero en las mesas argentinas la disfrutamos también. ¡Manos a la obra!

1- Procesá el maní hasta lograr una pasta fina. Este paso define la textura base de la receta .

2- Agregá la papa, la cebolla, el ajo y el agua fría. Volvé a procesar hasta obtener una crema lisa.

3- Sumá el jugo de limón, el aceite, la sal, la pimienta y el comino.

4- Llevá la sopa a la heladera por al menos 1 hora para que esté bien fría.

5- Serví con cilantro fresco picado por encima.

Sopa fría de maní receta boliviana ideal para el verano

De la cocina a la mesa

La sopa fría de maní es una receta nutritiva y saciante, perfecta para el verano cuando buscás algo fresco pero con cuerpo. Puede servirse como entrada o plato principal liviano, acompañada con pan o vegetales crocantes. Bien fría, resalta el sabor del maní y demuestra cómo una receta simple puede brillar. ¡A disfrutar!