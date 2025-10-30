El truco que activa la melatonina natural y te ayuda a dormir mejor
Al final, dormir bien no es un misterio, es una rutina. Cuando el cuerpo aprende este truco, el sueño llega solo.
Dormir bien es una necesidad que decide cómo funciona tu cuerpo y tu ánimo al día siguiente. Cuando el sueño es profundo, el cerebro se limpia, la memoria se ordena y la energía regresa. Lograrlo no depende de la suerte, sino de un truco que prepara al cuerpo para descansar como debe ser.
El simple truco para dormir
El primer paso es bajar la temperatura corporal. El cuerpo necesita enfriarse para producir melatonina, la hormona que marca el inicio del sueño. Por eso, una habitación fresca, un baño tibio o una caminata corta antes de acostarte hacen maravillas. Son gestos simples que indican al cerebro que es hora de apagar motores.
Te Podría Interesar
El segundo paso es cuidar la digestión. Dormir con el estómago activo impide que el cuerpo entre en modo de reposo. El sistema digestivo eleva la temperatura interna y retrasa el sueño profundo. Lo ideal es cenar dos horas antes de acostarte y elegir una comida ligera con proteínas, sin excesos de azúcar ni grasas pesadas.
El tercer paso se realiza mucho antes de la noche: tomar sol por la mañana. La luz natural activa el cortisol a primera hora y ayuda a que ese nivel descienda con el paso del día. Esa caída gradual es la señal natural que prepara el cuerpo para dormir al llegar la noche. Solo necesitas diez o quince minutos de sol temprano.