El supermercado se mudó al celular: qué alimentos compran más online los argentinos

La compra del supermercado dejó de depender únicamente del changuito, la góndola y la fila en la caja. En Argentina, cada vez más consumidores resuelven parte de sus compras cotidianas desde el celular, con una combinación de plataformas digitales, envíos rápidos, promociones y búsqueda constante de mejores precios.

El cambio ya aparece en los números del consumo masivo. Según un análisis de NielsenIQ citado por Infobae, el comercio electrónico de alimentos creció hasta 68% en valor durante los primeros meses de 2026, al sumar supermercados, farmacias y plataformas digitales nativas como Mercado Libre y PedidosYa. En unidades, el avance también fue fuerte: mientras el canal total cayó 5%, el ecosistema digital con Pure Players subió 36%.

El dato no significa que las compras presenciales hayan desaparecido, sino que el canal digital empezó a ocupar un espacio más relevante en la rutina de los hogares. En alimentos, las ventas en valor del total de supermercados y farmacias crecieron 21%, pero el online de ese mismo segmento avanzó 36%. Cuando se incorporan los Pure Players, el salto llega al 68%, lo que muestra el peso de las apps y marketplaces en el nuevo mapa del consumo.

La participación digital todavía es minoritaria frente al comercio físico, pero viene en ascenso. En el online de supermercados y farmacias, el peso del canal pasó de 1,8% en 2024 y 2025 a 2% en 2026. Al sumar plataformas digitales, la incidencia subió de 4,1% el año pasado a 5,3% este año. Es un avance pequeño en proporción, pero relevante por la velocidad con la que se consolida el hábito.

Dentro de alimentos, las categorías con mayor presencia online muestran una compra más planificada que impulsiva . Entre los productos destacados aparecen leches larga vida para adultos, yogures, galletitas dulces secas, conservas de pescado, pastas secas, aceites comunes, panificados y quesos blancos. En las plataformas digitales nativas, el rubro almacén lidera las ventas, mientras que lácteos aparece entre los segmentos con mayor dinamismo.

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El fenómeno también se explica por la lógica del ahorro. En un contexto de consumidores más atentos al precio, la compra online permite comparar, aprovechar descuentos y programar pedidos sin recorrer distintos locales. Además, los envíos de última milla cambiaron la expectativa: muchos usuarios ya no buscan solo precio, sino también rapidez, disponibilidad y conveniencia.

Promociones, limpieza y cuidado personal

El crecimiento no se limita a la comida. En productos de cuidado personal, limpieza y perfumería, el relevamiento marca una dinámica similar: las ventas en valor subieron 20% en el total de supermercados y farmacias, 26% en el online de ese canal y 58% al incorporar plataformas digitales. Entre los productos con mayor presencia aparecen papel higiénico, jabones, detergentes líquidos, shampoo, tratamientos capilares, desodorantes, rollos de cocina y jabones de tocador.

Uno de los motores centrales es la promoción. Según NIQ, en alimentos la incidencia promocional llega al 28% en supermercados y farmacias, baja al 26% en el online de ese canal y trepa al 36% en plataformas de última milla. En limpieza y cuidado personal, el peso promocional alcanza el 39% en esas plataformas. El dato ayuda a entender por qué el celular se volvió una herramienta más dentro de la economía doméstica: antes de comprar, muchos usuarios comparan, buscan reintegros y esperan la oportunidad adecuada para llenar la alacena.