El sillón en L y recto pasó de moda: la tendencia del 2026 más práctica y divertida para el comedor

Tras el reinado de los estilos minimalistas, los sillones con formas orgánicas y colores vibrantes toman protagonismo en la decoración hogareña, promoviendo el descanso y la reconexión personal.

Una tendencia que destrona a los sillones rectos y en forma de L.

Durante años, los sofás de líneas rectas, superficies impecables o en forma de L dominaron la decoración del hogar. Cuando las celebridades comenzaron a mostrar sus casas en tonos beige y blancos, imponiendo un estilo silencioso, pulcro y casi intocable, las tendencias minimalistas se dispararon por completo.

Pero esta fascinación por las estructuras duras no es casual. Por lo general, lo rígido y simétrico se asocia en nuestra cultura con el valor, el control y el éxito. Sin embargo, la búsqueda constante de lo "perfecto" terminó por cansar a todos. Hoy, las prioridades cambiaron y se privilegian los diseños irregulares, acolchados y con personalidad en sus colores.

La nueva tendencia en sillones: curvas, texturas y volumen Estos nuevos objetos se convirtieron en una manera de devolverle el descanso al cuerpo dentro de la rutina cotidiana. Después de todo, no todo en nuestra vida necesita sentirse erguido. A veces, los espacios que mejor acompañan el día a día son aquellos que permiten hundirse, recostarse, cambiar de postura y, simplemente, bajar el ritmo.

La tendencia que conquista la decoración de interiores. Shutterstock Frente a este escenario, los sofás curvos ganan terreno de manera natural. Su respaldo redondeado y su textura suave hacen que el living se vea mucho menos estructurado y más acogedor. No tienen el aspecto frío y típico de los modelos tradicionales, sino una forma envolvente que invita a acomodarse sin demasiada ceremonia.