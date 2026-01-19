El pueblo serrano de Córdoba donde el verano se vive sin apuro

En el noroeste de Córdoba hay un pueblo serrano que hace años elige otro ritmo. San Marcos Sierras no se parece a los grandes centros turísticos ni busca serlo: su encanto está en la vida cotidiana, en el río, en las sierras bajas y en una comunidad que mantiene una fuerte conexión con la naturaleza.

Este pueblo se desarrolla entre montes nativos y caminos de tierra, con casas bajas, ferias artesanales y una vida social que gira alrededor del aire libre. Es un destino elegido por quienes buscan descanso real, días largos y una experiencia más cercana a lo esencial.

Uno de los grandes protagonistas de San Marcos Sierras es el río Quilpo. De aguas claras y sectores amplios, ofrece playas naturales ideales para pasar el día, refrescarse en verano y disfrutar del entorno sin multitudes. A diferencia de otros ríos serranos más explotados, aquí todavía se pueden encontrar rincones tranquilos para quedarse horas .

El entorno del pueblo refuerza esa sensación de calma: sierras suaves, vegetación autóctona y un paisaje que cambia de color según la hora del día. Los atardeceres son parte del ritual cotidiano y marcan el pulso del lugar.

Días de río y playa natural.

Caminatas por senderos serranos y monte nativo.

Visitas a ferias artesanales y emprendimientos locales.

Gastronomía natural y productos regionales.

Observación de aves y fotografía de paisajes.

Este pueblo también es conocido por su perfil alternativo y cultural, con talleres, encuentros y actividades que acompañan la vida comunitaria, sobre todo en temporada de verano.

Un pueblo con identidad propia

San Marcos Sierras no cambia su esencia según la temporada. Mantiene una identidad fuerte, ligada al respeto por el entorno y a una forma de vivir más pausada. Eso es lo que lo convierte en un pueblo distinto dentro del mapa turístico de Córdoba.

Para quienes buscan sierras, río y un verano sin apuros, este pueblo serrano ofrece una experiencia auténtica, donde el tiempo se estira y la naturaleza vuelve a ocupar el centro de la escena.