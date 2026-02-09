El misterio de las suculentas pálidas: por qué las plantas pierden su color y cómo recuperarlo

Los que se dedican a la jardinería y aman las plantas a veces se frustran cuando las suculentas van perdiendo su color. A veces lucen pálidas y estiradas, sin embargo, no es porque están enfermas, sino una respuesta biológica a un entorno mal gestionado.

Según los que saben de plantas, el color intenso de las suculentas es una forma de “estrés saludable”. A veces la pérdida de color es una reacción a la luz. Cuando hay poca claridad, la suculenta pierde sus pigmentos protectores (rojos y rosados) para volverse verde claro para captar la poca energía disponible. La planta se estira de forma antiestética buscando el sol.

Por otra parte, por miedo a que el sol las queme muchos alejan estas plantas de las ventanas. Sin embargo, necesitan luz intensa y algunas horas de sol suave en la mañana para mantener su metabolismo activo. Además, un riego constante genera un crecimiento débil y las hojas blandas de color apagado.

Con el paso del tiempo la tierra va perdiendo nutrientes y la planta sin “alimento” se ve deslúcida y pierde la fuerza necesaria para mantener sus tonos originales. Un abono suave de vez en cuando puede ser la solución.

El aire es tan importante como el agua. A veces cuando estén en ambientes muy cerrados el sustrato tarda en secar y eso debilita la raíz y afecta la apariencia general de la planta.

Cómo devolverles el color

Para que la planta recupere su vitalidad se requiere de paciencia porque el cambio no es inmediato. Se busca una ventana con luz directa y no hay que sacarla al sol de golpe, se hace en forma progresiva para evitar quemaduras.

En cuanto al riego, hay que esperar a que el sustrato esté seco antes de volver a hidratar.

Por último, hay que asegurarse de que la maceta no retenga el agua en el fondo.