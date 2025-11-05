El horóscopo adelantó que la Superluna de Noviembre será clave para que 4 signos del zodiaco cierren un ciclo

Este fenómeno será un impulso para poner en orden la vida material y emocional. Qué sucederá en los siguientes días.

El horóscopo reveló que la Superluna modificará el destino de algunos signos del zodiaco. Su ciclo está a punto de cerrarse y dará lugar a algo nuevo. Aunque todos sentirán su impacto, hay 4 personajes que serán sacudidos por la energía de la luna y tendrán que estar preparados para ello.

Los signos del zodiaco que serán alcanzados por la luna Tauro vivirá un terremoto porque lo que creyó estable siempre se moverá sin parar. Esto no es un castigo, sino una evolución que lo llevará a descubrirse. Quizás cierre un ciclo laboral, emocional o personal. No tienen que frenarlo porque será imposible, es mejor darle lugar a lo nuevo y soltar la rutina.

La Superluna en Mendoza este miércoles. Foto: Santiago Tagua / MDZ La superluna afectará a algunos signos del zodiaco. Santiago Tagua / MDZ Escorpio estará en llamas. Con el Sol y Venus en su signo, esta superluna revolucionará sus relaciones. Verá que a lo largo de noviembre sus vínculos cambian y otros llegan a un punto final. No tiene que temer a lo que se aproxima porque es una oportunidad perfecta para aprender de desapego.

Sagitario sentirá que se transforma su rutina, cuerpo y estabilidad emocional. Lo que antes hacía por inercia ahora le despertará dudas. Es probable que dejes tu trabajo, cambie una parte fundamental de su rutina o modifique su forma de parecer con respecto a cierto tema. Durante esta luna su cuerpo te hablará.