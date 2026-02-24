El destino caribeño más barato que conquista viajeros

Viajar al Caribe sin gastar una fortuna ya no es un mito y Honduras lo demuestra con números. En 2025, el país recibió 3,1 millones de viajeros internacionales y se ubicó entre los destinos más accesibles de la región. El gasto promedio ronda los 329 dólares, una cifra que lo posiciona como una de las opciones más económicas del Caribe.

Viajeros en el Caribe y un lugar para gastar poco El dato surge de análisis de especialistas del sector turístico que compararon costos de alojamiento, comidas y actividades. Frente a otros destinos caribeños con presupuestos mucho más altos, Honduras ofrece playas, selva y patrimonio histórico a precios que sorprenden. Esa combinación atrae a mochileros, familias y buceadores.

honduras2 Uno de los grandes imanes son las Islas de la Bahía. Islas de la Bahía reúne a Roatán, Utila y Guanaja, puntos ideales para bucear en la segunda barrera de coral más grande del planeta. El esnórquel y el buceo son protagonistas, con aguas claras y fauna marina diversa.

En tierra firme, el Parque Nacional Pico Bonito ofrece selva, ríos y cascadas. Senderos rodeados de vegetación espesa y aves exóticas forman parte del recorrido. Es un plan elegido por quienes buscan naturaleza sin multitudes.

honduras El Lago de Yojoa, el más grande del país, suma actividades acuáticas y caminatas en entorno tropical. A su alrededor hay miradores y pequeños pueblos que conservan tradiciones locales. Es una parada obligada en cualquier ruta.