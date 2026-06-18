El Chavo del 8: los romances que sacudieron a la vecindad más famosa de la TV

Más de cinco décadas después de su estreno, El Chavo del 8 sigue siendo una de las series más queridas de la televisión latinoamericana. Sin embargo, detrás del éxito del programa también hubo historias sentimentales que durante años alimentaron rumores, conflictos y debates entre los seguidores del elenco.

Una de las relaciones más comentadas fue la de Florinda Meza, recordada por interpretar a Doña Florinda, y Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie y protagonista del programa. Ambos iniciaron una relación cuando trabajaban juntos en las producciones de Chespirito. El romance generó controversia porque Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández y era padre de seis hijos. Con el tiempo, la pareja consolidó su vínculo y permaneció unida durante décadas.

Antes de su relación con Gómez Bolaños, Florinda Meza también tuvo un romance con Carlos Villagrán, el actor que daba vida a Quico. Durante años la historia fue objeto de especulaciones, pero el propio Villagrán confirmó posteriormente que existió una relación entre ambos. El actor llegó a definir aquel episodio como un error, ya que ocurrió mientras él estaba casado.

El Chavo del 8 Instagram Florinda Meza La situación se volvió aún más llamativa porque, tiempo después de terminar su vínculo con Villagrán, Florinda comenzó su relación con Gómez Bolaños. Este cambio alimentó comentarios dentro y fuera del elenco, y con el paso de los años se convirtió en uno de los capítulos más recordados de la historia detrás de cámaras del programa.

El Chavo del 8: quiénes fueron pareja en el elenco Diversas publicaciones y testimonios de integrantes del elenco señalan que las tensiones personales se sumaron a diferencias profesionales que ya existían entre algunos actores. Aunque no fueron la única causa, estos conflictos contribuyeron al distanciamiento entre varias de las figuras más populares de la vecindad.