Dolly Parton dejó una canción inédita encerrada en una caja que no podrá abrirse hasta 2046

La Dollywood DreamMore Resort & Spa en Tennessee exhibe una caja con "My Place in History", una canción de Dolly Parton que no podrá ser escuchada antes de 2046, su centenario.

Tras la muerte de la estrella de country Dolly Parton, se conoció un dato que sorprendió a todos: la cantante dejó una canción inédita guardada en una caja en Dollywood para ser abierta en su centésimo cumpleaños, el 19 de enero de 2046. La noticia se volvió viral en pocas horas y no hay pistas de su melodía o letra.

La caja está expuesta en el lobby de Dollywood DreamMore Resort & Spa en Tennessee, Estados Unidos. Y el tema que contiene dentro se llama My Place in History, escrita por la cantante en 2015, que decidió guardar en un estuche de madera de árbol de castaño americano para ser abierto en su cumpleaños.

La advertencia se lee claramente en la placa dorada que acompaña a la caja. Las reglas son sencillas: nadie podrá abrir la caja ni conocer la melodía antes del año 2046.

Dolly Parton murió a los 80 años. Instagram / @dollyparton. Aunque el plan parecía perfecto, en varias entrevistas Dolly se mostró preocuapada por la durabilidad del soporte encerrado en la caja. Incluso contó su molestia al pensar que su canción podía desaparecer por la posible descomposición de la cinta y/o la caja que la contiene.

La muerte de Dolly Parton Dolly Parton murió el martes 25 de agosto en Nashville, rodeada de sus seres queridos. Fueron sus representantes confirmaron que la causa fue un cáncer, aunque no dieron muchas precisiones sobre el tema. Lo que sí se conoce es que la evolución de la enfermedad fue rápida.