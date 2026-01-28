Destinos en verano: una imponente cascada para visitar y descansar

Son 20 minutos de caminata y un paisaje que asombra. Traslasierra guarda una cascada para este verano que pocos conocen.

En Traslasierra, Córdoba, existe una cascada que sorprende por su tamaño. No exige largas caminatas. A solo veinte minutos del vehículo, el paisaje cambia por completo. El sonido del agua, la altura del salto y la quietud del entorno crean una experiencia intensa para disfrutar este verano.

Una cascada de 20 metros Este rincón se encuentra en Villa Benegas, un pequeño pueblo donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Allí la naturaleza ocupa el centro de la escena. Entre cerros y vegetación serrana aparece la Cascada Mayor del Arroyo Puesto de Pérez, uno de los atractivos más llamativos de la zona.

El sendero comienza tras dejar el vehículo en un desvío del Camino del Peregrino, sobre la Ruta Provincial 14. Desde ese punto, la caminata toma rumbo descendente. El trayecto es corto, aunque el desnivel se hace notar desde el inicio y requiere atención constante.

La cascada se presenta en forma de cortina y cae desde unos veinte metros de altura. El agua baja por una quebrada profunda ubicada en el faldeo occidental de las Sierras Grandes. La vista impacta al llegar y el sonido del salto envuelve todo el espacio.