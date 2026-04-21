Cuántas nueces se necesitan al día para bajar el colesterol malo

Los nutricionistas coinciden en que las nueces no son solo un snack, sino una herramienta terapéutica natural para combatir el colesterol LDL, popularmente conocido como el "colesterol malo".La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Harvard, señalan que el consumo sistemático de este fruto seco puede reducir el riesgo de patologías cardiovasculares de forma significativa.

Nueces para el colesterol Para obtener resultados metabólicos sin desequilibrar la balanza calórica, los expertos aconsejan una porción diaria ideal de 30 gramos de nueces al día. Eso equivale diez o catorce mitades de nuez. Al ser versátiles se pueden integrar al desayuno con avena, en ensaladas o consumirlas como colación rápida entre comidas.

Investigaciones publicadas en revistas como The Lancet revelaron que una dieta que incluya nueces puede bajar el colesterol total y el LDL en hasta un 10%. Esto se debe a su "cóctel" único de nutrientes: omega-3 que reduce la inflamación de las arterias y triglicéridos, fibra soluble que es como una "esponja" para el intestin bloqueando la absorción de parte del colesterol ingerido y tiene polifenoles que son antioxidantes que mejoran la elasticidad de los vasos sanguíneos y previenen la formación de placas de grasa.

nueces 1 Nueces, aliadas para el organismo.

Además, los beneficios de la nuez se extienden a otras áreas críticas del organismo. Por su aporte de ácido fólico y DHA, se asocian con una mejor memoria y la prevención del deterioro cognitivo en adultos mayores. También los que consumen este fruto seco tienen un 24% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 porque mejoran la respuesta a la insulina.