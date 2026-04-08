Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra tras el día más importante de la misión

Artemis II ya logró su cometido y ahora queda la vuelta al planeta Tierra. La NASA en su sitio web ya tiene una fecha fija y será esta semana.

Artemis II completó su paso más importante alrededor de la Luna y la NASA ya prepara el regreso de la cápsula Orion a la Tierra.

Artemis II ya dejó atrás el momento más delicado y simbólico de toda la misión, y por eso la NASA empezó a hablar abiertamente de la etapa de regreso. Aunque la agencia ya confirmó que la cápsula Orion volverá a la Tierra el viernes 10 de abril, buena parte de la atención sigue puesta en lo que ocurrió el lunes 6, cuando la tripulación completó el sobrevuelo de la Luna y entró en la fase más histórica de este viaje.

Ese lunes fue central porque Artemis II no solo cumplió con el paso alrededor de la Luna, sino que además alcanzó la mayor distancia de la historia para una tripulación humana. Según la NASA, a las 1:56 p.m. EDT del 6 de abril los astronautas superaron la marca que Apollo 13 había dejado en 1970, y más tarde llegaron al punto máximo de la misión a 252.756 millas de la Tierra, un registro que convirtió esa jornada en el gran hito del vuelo.

La importancia de esa jornada también pasó por la maniobra lunar en sí. Durante el flyby, Orion llegó a su punto más cercano a la superficie de la Luna, a unas 4.067 millas, y desde allí la tripulación pudo observar regiones del satélite que no suelen quedar al alcance en una misión tripulada. La NASA incluso había anticipado que en ese tramo podía haber una interrupción de comunicaciones por el paso de la nave detrás de la Luna, algo esperable en una operación de este tipo.

VENTANILLA DE ARTEMIS II La misión Artemis II prevé un amerizaje en el océano Pacífico, frente a San Diego, en el cierre del viaje tripulado de la NASA. NASA A ese peso técnico se le sumó además el costado visual de la misión. La agencia espacial informó que durante el sobrevuelo del lunes los astronautas tomaron miles de imágenes y registraron escenas poco comunes, entre ellas un eclipse solar visto desde el espacio y varias fotos de la superficie lunar. Las primeras imágenes oficiales publicadas por la NASA mostraron con claridad por qué ese tramo del viaje era considerado el corazón de Artemis II.

Con el sobrevuelo ya completado, la misión cambió de etapa. En su blog oficial, la NASA explicó el martes 7 de abril que la tripulación ya había comenzado formalmente el regreso y que Orion ejecutó una primera corrección de trayectoria para orientar con precisión el camino de vuelta a la Tierra. Ese ajuste terminó de confirmar que el gran objetivo del lunes ya había quedado atrás y que desde ahora el foco está puesto en cerrar la misión sin sobresaltos.