Cómo preparar el batido para subir los niveles de hierro en tiempo récord
Consultar al médico antes de cambiar la dieta resulta imprescindible. Este batido acompaña el cuidado de la salud.
La anemia por falta de hierro causa cansancio y debilidad en el cuerpo. Una alimentación rica en nutrientes ayuda a recuperar los niveles adecuados en sangre.
El batido natural de remolacha que aporta hierro rápido
La combinación de remolacha, manzana roja, espinacas y agua suma nutrientes esenciales. Esta mezcla reúne vitaminas y minerales que apoyan la producción de glóbulos rojos.
La remolacha aporta hierro de origen vegetal y ácido fólico de calidad. Su color intenso indica la presencia de antioxidantes que benefician la circulación sanguínea.
Las espinacas frescas contienen hierro, calcio y fibra necesaria para la digestión. Un puñado pequeño basta para enriquecer la bebida sin alterar su sabor final.
La manzana roja aporta vitamina C y un dulzor agradable a la preparación. Esta vitamina resulta vital para que el cuerpo absorba el hierro vegetal.
Preparación
Preparar esta bebida requiere lavar bien cada ingrediente antes de colocarlo en la licuadora. Los nutricionistas sugieren tomar esta preparación junto con un desayuno equilibrado.