Cómo preparar el batido para subir los niveles de hierro en tiempo récord

Consultar al médico antes de cambiar la dieta resulta imprescindible. Este batido acompaña el cuidado de la salud.

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La anemia por falta de hierro causa cansancio y debilidad en el cuerpo. Una alimentación rica en nutrientes ayuda a recuperar los niveles adecuados en sangre.

Falta de hierro Foto: Shutterstock El batido natural de remolacha que aporta hierro rápido La combinación de remolacha, manzana roja, espinacas y agua suma nutrientes esenciales. Esta mezcla reúne vitaminas y minerales que apoyan la producción de glóbulos rojos.

La remolacha aporta hierro de origen vegetal y ácido fólico de calidad. Su color intenso indica la presencia de antioxidantes que benefician la circulación sanguínea.

Shutterstock Shutterstock Las espinacas frescas contienen hierro, calcio y fibra necesaria para la digestión. Un puñado pequeño basta para enriquecer la bebida sin alterar su sabor final.

La manzana roja aporta vitamina C y un dulzor agradable a la preparación. Esta vitamina resulta vital para que el cuerpo absorba el hierro vegetal.