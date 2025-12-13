Cómo armar el espacio perfecto para que tu gato duerma fresco en verano
Tips para preparar un espacio fresco y cómodo para que tu gato duerma mejor en los días de verano y evite el estrés por las altas temperaturas.
Con la llegada del calor, muchos gatos comienzan a dormir peor, cambiar su rutina o buscar lugares extraños dentro de la casa para refrescarse. Aunque suelen ser expertos en encontrar rincones cómodos, el verano puede complicar su descanso. Lo bueno es que con algunos detalles simples podés crear un espacio fresco, seguro y adecuado para que tu gato duerma mejor.
Elegir el lugar más fresco de la casa en verano
Antes de preparar cualquier cama o zona de descanso para tu gato, es clave detectar qué ambientes se mantienen más fríos durante el día. Los rincones con sombra natural, lejos de ventanas donde dé el sol o donde circule algo de aire, suelen ser los preferidos por los gatos. También podés aprovechar pisos de cerámica o ambientes con buena ventilación.
Además, para el verano conviene evitar camas con telas gruesas. Las mejores opciones son superficies transpirables, como esterillas de bambú, almohadones finos o mantas de algodón. Incluso podés usar una toalla humedecida levemente si el calor es extremo. La idea es que el gato pueda apoyarse y liberar temperatura sin quedar “encerrado” en una cama caliente.
Un truco simple: elevar la cama
Si levantás la cama del suelo apenas unos centímetros, permitís que circule el aire por debajo. Esto ayuda a que el ambiente se mantenga fresco y evita que el calor se concentre. También funcionan muy bien las camitas tipo hamaca, que ya vienen elevadas y permiten mejor ventilación.
La clave: hidratación cerca del área de descanso
Un buen tip es colocar un bebedero cerca del sitio donde duerme. En verano, los gatos necesitan hidratarse más y tener el agua cerca los anima a tomar más líquido, lo que mejora su bienestar general.