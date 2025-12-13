Cómo armar el espacio perfecto para que tu gato duerma fresco en verano

Tips para preparar un espacio fresco y cómodo para que tu gato duerma mejor en los días de verano y evite el estrés por las altas temperaturas.

Algunos consejos para mejorar el descanso de tu gato en verano. Foto: Archivo

Con la llegada del calor, muchos gatos comienzan a dormir peor, cambiar su rutina o buscar lugares extraños dentro de la casa para refrescarse. Aunque suelen ser expertos en encontrar rincones cómodos, el verano puede complicar su descanso. Lo bueno es que con algunos detalles simples podés crear un espacio fresco, seguro y adecuado para que tu gato duerma mejor.

Elegir el lugar más fresco de la casa en verano Antes de preparar cualquier cama o zona de descanso para tu gato, es clave detectar qué ambientes se mantienen más fríos durante el día. Los rincones con sombra natural, lejos de ventanas donde dé el sol o donde circule algo de aire, suelen ser los preferidos por los gatos. También podés aprovechar pisos de cerámica o ambientes con buena ventilación.

Además, para el verano conviene evitar camas con telas gruesas. Las mejores opciones son superficies transpirables, como esterillas de bambú, almohadones finos o mantas de algodón. Incluso podés usar una toalla humedecida levemente si el calor es extremo. La idea es que el gato pueda apoyarse y liberar temperatura sin quedar “encerrado” en una cama caliente.

Un truco simple: elevar la cama Si levantás la cama del suelo apenas unos centímetros, permitís que circule el aire por debajo. Esto ayuda a que el ambiente se mantenga fresco y evita que el calor se concentre. También funcionan muy bien las camitas tipo hamaca, que ya vienen elevadas y permiten mejor ventilación.