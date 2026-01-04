China tiene el ejército más grande del mundo y sospechan que está creando soldados a prueba de frío y calor

Crece la preocupación por un ejército mutado genéticamente y esto es lo que podrían hacer los nuevos soldados chinos en los próximos años.

China vuelve a acaparar todas las miradas con un nuevo récord que implica a cientos de soldados entrenados para la guerra. Su ejército se está convirtiendo en el más grande en términos de personal, pero también el que más avanza en cuanto a tecnología de armamento.

Las tropas del país asiático tiene el objetivo de desarrollar un gran poder para competir con otras potencias. Por eso está incrementando y experimentando con su poder naval, misiles nucleares y habilidades cibernéticas que permitan protegerse y frenar el avance de algunas tropas como la de Taiwán.

_98147656_gettyimages-806849742 El ejército de China que causa dudas y sorpresas. Archivo. Lo que destaca a est ejército es que cuenta con el mayor número de barcos, incluídos portaaviones avanzados, que la posiciona como una nación con un gran poder sobre las aguas. También se registró un gran crecimiento de reserva de misiles y armas hipersónicas que compiten con las de Estados Unidos y Rusia.

Además, China está invirtiendo en funciones que integran a la IA y otros sistemas de computación avanzados que significarán una gran innovación para el ámbito militar. Entre algunos de los avances se registraron catapultas electromagnéticas para portaaviones.