¿Boca arriba, boca abajo o apilados? Cuál es la forma correcta de secar los vasos

La manera en que secás tus vasos tras el lavado puede influir en la humedad y la aparición de gérmenes.

Aunque parezca una decisión insignificante en la rutina diaria, el método que se elige para escurrir la cristalería tras la limpieza es crucial. La forma en que se secan los vasos influye directamente en la retención de la humedad y la proliferación de gérmenes.

Cómo secar los vasos Para optimizar este proceso, los expertos en organización del hogar coinciden en un veredicto: la mejor estrategia es colocarlos boca abajo, pero sobre un soporte con ventilación.

Cuál es la forma correcta de secar vasos. istockphoto Apoyar la vajilla invertida sobre una superficie aireada aprovecha la gravedad para desplazar el agua de forma natural, logrando un secado mucho más veloz. Al evitar el estancamiento de líquidos, se reducen notablemente los depósitos de minerales.

Entre los principales beneficios de este método figura que se acelera el proceso de evaporación, se evitan marcas blanquecinas de cal, se impide que la humedad quede atrapada en el fondo y se neutraliza la aparición de aroma a encierro.

Los dos errores más comunes en la cocina Dejar los vasos boca arriba tras el lavado es una costumbre muy extendida, pero poco eficiente para el secado. Las gotas se acumulan en la base del vaso y tardan horas en evaporarse. Una vez que están 100% secos, se aconseja guardar los vasos boca arriba dentro del mueble, ya que previene el olor a encierro en la alacena.