¿Boca arriba, boca abajo o apilados? Cuál es la forma correcta de secar los vasos
La manera en que secás tus vasos tras el lavado puede influir en la humedad y la aparición de gérmenes.
Aunque parezca una decisión insignificante en la rutina diaria, el método que se elige para escurrir la cristalería tras la limpieza es crucial. La forma en que se secan los vasos influye directamente en la retención de la humedad y la proliferación de gérmenes.
Cómo secar los vasos
Para optimizar este proceso, los expertos en organización del hogar coinciden en un veredicto: la mejor estrategia es colocarlos boca abajo, pero sobre un soporte con ventilación.
Apoyar la vajilla invertida sobre una superficie aireada aprovecha la gravedad para desplazar el agua de forma natural, logrando un secado mucho más veloz. Al evitar el estancamiento de líquidos, se reducen notablemente los depósitos de minerales.
Entre los principales beneficios de este método figura que se acelera el proceso de evaporación, se evitan marcas blanquecinas de cal, se impide que la humedad quede atrapada en el fondo y se neutraliza la aparición de aroma a encierro.
Los dos errores más comunes en la cocina
Dejar los vasos boca arriba tras el lavado es una costumbre muy extendida, pero poco eficiente para el secado. Las gotas se acumulan en la base del vaso y tardan horas en evaporarse. Una vez que están 100% secos, se aconseja guardar los vasos boca arriba dentro del mueble, ya que previene el olor a encierro en la alacena.
Por otra parte, apilarlos es la peor alternativa. Meter un vaso dentro de otro cuando aún no se han secado sella la humedad por completo. Esta práctica no solo ralentiza el secado, sino que fomenta el mal olor, eleva el riesgo de bacterias y puede trizar o rayar el vidrio por el roce.