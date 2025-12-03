Así es Maxx Morando, el novio discreto de Miley Cyrus

Fuentes cercanas a la artista confirmaron que Miley Cyrus vive un momento pleno. Después de años, encontró el amor en un hombre discreto.

La estabilidad y el arte definen la nueva etapa de Miley Cyrus, quien ha confirmado su compromiso con su novio, el músico Maxx Morando. Esta noticia, que emocionó a seguidores de la cantante, llega tras una relación llevada con máxima discreción. Morando es un hombre creativo multifacético que ha sabido ofrecerle a Miley un refugio lejos del espectáculo mediático.

Un hombre, un refugio para Miley Cyrus Maxx Morando es el hombre tranquilo que robó el corazón de la estrella. Californiano y músico por vocación, su arte se extiende por diversas disciplinas. Comenzó su carrera detrás de la batería para la banda de rock 'The Regrettes' entre 2015 y 2018. Actualmente forma parte del grupo Liily, donde también trabaja en la composición y producción musical.

miley-cyrus-maxx3 Su talento incluso lo llevó a trabajar directo con Miley Cyrus. Colaboró en la producción de su aclamado álbum Endless Summer Vacation en 2023. Este proyecto demostró una conexión profesional profunda entre ambos artistas. La música fue un puente que reforzó su vínculo personal.

Maxx no se limita a la música; también incursiona en el mundo de la moda. En 2021, diseñó un look exclusivo para la cantante junto a Shane Kastl. Su estilo de vida es el opuesto al foco público. Él no usa redes sociales, se mantiene informado a través de sitios de debate.