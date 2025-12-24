África se parte en dos: una revista confirmó su ruptura y se creará un nuevo océano

Una grieta que avanza entre 2 y 5 centímetros por año generó sorpresa entre científicos y expertos, quienes advirtieron el nacimiento de un océano.

National Geographic confirmó que África se está partiendo en dos a través de su revista. El fenómeno avanza a paso lento pero lo suficiente para dividir dos placas tectónicas: la somalí (más pequeña) y la de Nubia (más grande). Se trata de un proceso que ha generado sorpresa y alertan sobre posibles consecuencias.

Esta división tomará tiempo y cuando acabe, dará lugar a un nuevo océano. Según el informe, esta ruptura tiene el nombre de Rift de África Oriental y en años podría convertir el Cuerno de África (Somalia, Etiopía, Kenia) en una isla. Aunque tendrá que verse si seguirá como parte del continente o se convertirá en uno nuevo.

Africa_satellite_orthographic África tiene una grieta que avanza cada año. Archivo. ¿Qué se sabe sobre este fenómeno en África? La grieta ya cuenta con más de 6 mil km que comienza en Etiopía y termina en Zimbabue. Pero lo que más sorprende es que avanza casi como el crecimiento de una uña, es decir, que crece entre 2 a 5 centímetros por año. Sin embargo, sus consecuencias ya son evidentes por lo que el asunto ha tomado relevancia en el último tiempo.

Científicos creen que el fenómeno comenzó hace 35 millones de años. Al principio, el avance de la grieta era más lento, pero en las últimas décadas el tiempo se ha duplicado, y la velocidad de este evento es preocupante ya que generará montañas, valles y volcanes, modificando el estilo de vida de los habitantes.