Adidas revive el debut mundialista de Messi con una colección especial

A 20 años del debut, Messi inspira una línea de Adidas que emociona. El recuerdo de Alemania 2006 que re vuelve.

Lionel Messi vuelve al centro de la escena por su debut mundialista. A veinte años de aquel primer paso en una Copa del Mundo, Adidas presenta una colección retro que revive Alemania 2006. La propuesta conecta memoria, fútbol y diseño, y despierta interés entre fanáticos, coleccionistas y nuevas generaciones que crecieron con su leyenda.

Messi y Adidas El homenaje recuerda el inicio de una era. En el Mundial de Alemania, Messi debutó con la selección argentina con apenas 18 años. Usó la camiseta número 19 y dejó una primera impresión que anticipó su talento. Ese torneo marcó su presentación global y el comienzo de una carrera única.

messi1 Adidas eligió ese momento para mirar hacia atrás. La nueva colección recrea los uniformes de aquella etapa con un enfoque retro. Colores, tipografías y cortes evocan el estilo del fútbol de mediados de los 2000. Cada prenda busca transmitir la esencia de ese Mundial tan recordado.

messi2 La línea incluye camisetas, indumentaria urbana y detalles pensados para el uso diario. El diseño apunta a quienes vivieron ese debut y también a quienes conocen esa historia por relatos y videos. El cruce entre pasado y presente genera un atractivo que trasciende lo deportivo.

Alemania 2006 ocupa un lugar especial en la memoria del fútbol argentino. Fue el escenario donde Messi dio su primer paso mundialista antes de convertirse en capitán y referente. En ese entonces, su rol era secundario, pero su presencia ya despertaba expectativa entre hinchas y rivales.