Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón logran ver la palabra COMO en la imagen

En los últimos años, este tipo de acertijo visual se metió en los grupos de chat y en las redes sin pedir permiso. Aparece como un juego rápido: encontrar una palabra escondida, una silueta mínima o ese detalle que rompe la armonía de la escena.

Al principio todo es risa y curiosidad, pero cuando pasan los minutos y la respuesta no aparece, muchos terminan irritados, con la sensación de que “no sirven” para ese tipo de desafío. En realidad, más que un don especial, lo que está en juego es la manera en la que miramos.

La instancia clave es el arranque. Si los ojos rebotan por la pantalla sin un plan, el cerebro se satura. Antes de lanzarse conviene frenar un instante y elegir un camino simple. Una opción es recorrer la imagen como si leyéramos un texto, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Otra es decidir que siempre se empezará por la parte superior y se bajará por franjas. Cuando la mente entiende que hay un itinerario claro, disminuye la ansiedad y comienzan a aparecer elementos que antes pasaban desapercibidos.

Un recurso muy práctico es imaginar que la escena está armada en pequeñas casillas, como si hubiera una cuadrícula transparente sobre la imagen. No hace falta dibujar nada ni usar apps especiales: alcanza con dividir mentalmente en bloques y revisar cada uno con calma. En cada sector se busca algo mínimo: una línea que se corta distinto, una mancha de color que no coincide, una forma que se escapa del patrón general. Ese modo ordenado de observar evita el cansancio inmediato y permite sostener la concentración más tiempo.

Llega un momento en el que aparece la idea de que “ya miramos todo” y nada nuevo surge. Insistir con el mismo recorrido casi nunca destraba el problema. Ahí es cuando ayuda modificar la táctica. Si hasta entonces nos habíamos concentrado en el centro, se puede empezar a bordear la imagen. Si el movimiento venía siendo de arriba hacia abajo, se prueba hacerlo de lado a lado. También suma ajustar el brillo, hacer zoom o girar el celular para que figura y fondo se separen de otra manera. Ese pequeño giro de perspectiva suele transformar lo invisible en obvio.

Otra ayuda es elegir un punto fijo dentro de la escena: una esquina, un color intenso, un personaje llamativo. Cada vez que la mente se dispersa, se vuelve a ese lugar y se retoma el camino desde ahí. La observación se vuelve parecida a leer un texto largo: se avanza con un orden interno, sin saltos bruscos que corten el hilo y sin repetir mil veces el mismo recorrido inútil.

El cuerpo, el entorno y lo que te llevás a la vida cotidiana

Los ojos no trabajan aislados. La postura y el entorno influyen en todo lo que percibimos. Alejar un poco el teléfono, ponerse de pie o inclinar la pantalla, cambia el ángulo y revela formas que antes se confundían con el fondo. La iluminación también juega: un reflejo puede tapar justo el detalle clave, mientras que una sombra inventa contornos que engañan. Por eso, ajustar la luz del ambiente puede ser tan importante como la propia habilidad para observar.

10-MDZ-acertijos-noviembre-COMO-solucion

Tomarse unos segundos para relajar hombros y cuello, parpadear seguido y mover los ojos en círculos suaves ayuda a que la vista no se agote. Reducir el ruido de fondo, aunque sea un rato, también suma. Incluso se puede fijar un tiempo máximo para cada zona de la imagen, para evitar quedar atrapados una y otra vez en el mismo rincón. Con práctica, ese “mapa mental” que armamos frente a un reto visual se traslada a otras tareas: leer un gráfico complejo, revisar un contrato o repasar un informe extenso. No es cuestión de suerte ni de magia, sino de entrenar la mirada con paciencia y método, tanto en los juegos que se viralizan como en las escenas de todos los días.