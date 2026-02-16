A menos de una hora de La Serena: el pueblo costero con aguas turquesas y atardeceres dorados

Tongoy aparece en la cartografía del llamado “norte verde” como una península que separa dos bahías y marca el ritmo de un turismo sin apuro. No es un pueblo de grandes edificios ni de ruido nocturno: su atractivo está en la calma, en la vida cotidiana ligada a la pesca artesanal y en un entorno natural que invita a pasar más de un día.

La presencia del cordón montañoso Lengua de Vaca funciona como abrigo frente al oleaje y ayuda a sostener un clima amable, ideal para quienes buscan mar tranquilo y caminatas al borde del agua.

El paisaje se entiende mejor a pie. La franja más famosa es Playa Grande, con una línea costera que supera los cuatro kilómetros y una pendiente suave que facilita el baño, sobre todo cuando viajan familias con niños. Para un plan distinto, hacia el sector norte se abre Playa Socos, más reparada y fotogénica, donde las rocas dibujan pequeñas postales y el atardecer suele robarse el protagonismo.

Y si la escapada tiene un costado naturalista, los humedales Salinas —con sus áreas Grande y Chica— suman otro registro: allí se observan flamencos, cisnes de cuello negro y aves migratorias que encuentran refugio en estos ambientes.

En Tongoy, la cocina no es un “extra” del viaje: es parte del motivo para ir. La caleta abastece a diario a los locales del paseo costero , con productos que llegan recién extraídos del Pacífico. El gran emblema es el ostión, reconocido por su calidad y servido en versiones que van desde lo más simple —apenas con limón— hasta preparaciones gratinadas muy populares.

A esa estrella se le suma un repertorio de pescados y mariscos de roca que suele repetirse en las cartas: corvina, lenguado, congrio y albacora, además de opciones como locos, erizos y machas, según temporada y disponibilidad.

Un pueblo con identidad: caleta, fiestas y ritmo pausado

Más allá de la arena, el encanto se sostiene en un modo de vida. Caminar por sus calles y acercarse a la zona de pescadores permite ver el pulso del lugar: redes, botes, puestos y restaurantes donde las porciones suelen ser generosas. Algunos nombres tradicionales, como La Pink, forman parte del boca a boca de quienes vuelven. En el calendario, dos celebraciones ayudan a entender el vínculo con el océano: la Fiesta de San Pedro, asociada a la tradición de los trabajadores del mar, y el Festival del Ostión, que suele reunir a visitantes y vecinos alrededor de la gastronomía local.

La experiencia se completa con sabores del interior de la región. En muchas mesas se cruzan productos que vienen del Valle del Elqui y de la zona de Ovalle: quesos de cabra artesanales, papayas en conserva, vinos del norte verde y cócteles con pisco de denominación de origen. Esa mezcla entre costa e interior le da a Tongoy una identidad propia, donde el viaje no se limita a la playa, sino que se traduce en una forma de comer y de recorrer.

Para quienes tienen más días, la ubicación es una ventaja: desde aquí se puede armar un circuito por la Región de Coquimbo sin grandes traslados. A poca distancia está Guanaqueros, conocido por su bahía reparada y sus restaurantes sobre la arena. Hacia el norte, La Serena y Coquimbo concentran el perfil urbano, con puntos clásicos como el Faro Monumental, la Avenida del Mar y la Cruz del Tercer Milenio.

Si la idea es cambiar de paisaje, el Valle del Elqui ofrece observatorios astronómicos y rutas vinculadas al pisco y a Gabriela Mistral. También aparece Totoralillo, famosa por sus tonos turquesa y su postal de península; y, para un plan distinto, Andacollo suma turismo religioso y tradición minera. Incluso más al sur, el Parque Nacional Fray Jorge sorprende con un bosque de rasgos valdivianos que se mantiene gracias a la camanchaca, esa neblina costera que hace posible lo improbable.