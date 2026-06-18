A 10 años de su muerte, dónde descansan las cenizas de El Profesor Jirafales

Rubén Aguirre, conocido por todos como El Profesor Jirafales por su participación en El Chavo del 8, falleció el 17 de junio de 2016.

Este 17 de junio se cumplieron diez años de la muerte de Rubén Aguirre, el actor mexicano que conquistó a varias generaciones con su interpretación de El Profesor Jirafales en El Chavo del 8. Su partida, ocurrida en 2016 a los 82 años, generó una profunda tristeza entre los seguidores de la popular serie creada por Roberto Gómez Bolaños, que continúa siendo un fenómeno de la televisión en gran parte de América Latina.

Aguirre fue uno de los integrantes más recordados del elenco de El Chavo del 8. Su personaje, el estricto pero querido maestro de la escuela, se convirtió en un ícono gracias a frases inolvidables y a su particular relación con Doña Florinda. Con el paso de los años, El Profesor Jirafales trascendió la pantalla y se transformó en una figura de la cultura popular latinoamericana.

El actor falleció el 17 de junio de 2016 en su casa de Puerto Vallarta, en el estado mexicano de Jalisco. Según informó su familia, atravesaba complicaciones de salud vinculadas a una neumonía, además de otros problemas que habían afectado su estado físico durante los últimos años. La noticia fue confirmada públicamente por su compañero de elenco Édgar Vivar, recordado por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño.

Antes de su muerte, Aguirre había enfrentado diversos inconvenientes médicos. Entre ellos, las secuelas de un accidente automovilístico sufrido en 2007 y complicaciones derivadas de la diabetes, una enfermedad que deterioró progresivamente su salud. En sus últimos años permaneció alejado de la actividad artística y residía en Puerto Vallarta junto a su familia.

Dónde descansan las cenizas de El Profesor Jirafales El Profesor Jirafales Tras su fallecimiento, familiares, amigos y admiradores le dieron el último adiós en Puerto Vallarta. Posteriormente, su cuerpo fue cremado, tal como informaron sus hijos durante las ceremonias de despedida realizadas en esa ciudad mexicana.