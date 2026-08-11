Ubisoft regala un juego gratis para PC: cómo descargarlo y quedártelo para siempre

A pesar de atravesar algunos años marcados por retrasos, cancelaciones y decisiones polémicas, Ubisoft continúa siendo una de las desarrolladoras más importantes de la industria gracias a franquicias históricas como Assassin's Creed, Far Cry, Rayman y Tom Clancy's Ghost Recon.

Precisamente esta última saga acaba de cumplir 25 años, y la compañía francesa decidió festejarlo de una manera que seguramente entusiasmará a los fanáticos de los shooters tácticos. Como parte de la celebración, Ubisoft ofrece gratis y para siempre una de las entregas más recordadas de la franquicia para todos los usuarios de PC.

Se trata de Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier, un juego AAA lanzado originalmente en 2012 que, pese al paso del tiempo, continúa destacándose por su jugabilidad táctica, su ambientación futurista y una campaña que todavía conserva una sólida base de seguidores.

Eso sí, quienes quieran aprovechar la promoción deberán actuar rápido, ya que estará disponible únicamente durante unos pocos días.

La promoción estará vigente hasta el 13 de agosto de 2026 y permite añadir el juego a la biblioteca digital de forma permanente. Una vez reclamado dentro del plazo establecido, el título quedará asociado para siempre a la cuenta del usuario.

Ubisoft regala este juego AAA para PC durante pocos días y permite sumarlo permanentemente a tu biblioteca.

El único requisito es contar con una cuenta de Ubisoft Connect, la plataforma oficial de la compañía para PC. Quienes todavía no tengan un perfil deberán crear uno de manera gratuita antes de reclamar el juego.

Es importante tener en cuenta que esta promoción no está disponible en Steam, por lo que tampoco es posible transferir posteriormente la copia obtenida a la plataforma de Valve.

Además, el regalo corresponde únicamente a la edición estándar del juego. Los contenidos descargables (DLC) y el resto del contenido adicional deberán adquirirse por separado en caso de querer disfrutar de la experiencia completa.

El juego AAA de Ghost Recon combina acción táctica, tecnología futurista y una campaña todavía atractiva. Ubisoft

Un shooter futurista que sigue siendo una excelente opción

A diferencia de otras entregas de la franquicia, Ghost Recon: Future Soldier apuesta por un escenario futurista donde un grupo de soldados de élite dispone de tecnología militar avanzada, armamento experimental y sofisticados dispositivos de combate para completar operaciones alrededor del mundo.

La campaña combina infiltración, estrategia y acción en tercera persona, obligando al jugador a coordinar permanentemente cada movimiento del escuadrón para superar las distintas misiones.

Aunque fue lanzado hace más de una década, el apartado gráfico todavía ofrece un nivel más que aceptable, mientras que la jugabilidad continúa siendo uno de sus mayores puntos fuertes.

La recepción también fue positiva entre la crítica especializada. Actualmente mantiene una calificación promedio de 79 puntos en Metacritic, mientras que en Steam acumula reseñas mayormente positivas, consolidándose con el paso de los años como una entrega de culto dentro de la saga Ghost Recon.

Ubisoft prepara más novedades para los fanáticos de Ghost Recon

Las celebraciones por el 25.º aniversario no terminan con este regalo. Ubisoft confirmó que durante las próximas semanas habrá más actividades para los seguidores de la franquicia.

Entre ellas se destaca un periodo gratuito de prueba para Ghost Recon Breakpoint, disponible hasta el 10 de agosto, permitiendo que los jugadores prueben el título antes de decidir si desean comprarlo.

La compañía también presentó Last Rites, la próxima gran actualización para Ghost Recon Wildlands, que incorporará una misión completamente nueva, mejoras de rendimiento, optimizaciones gráficas para las consolas actuales y cientos de elementos de personalización que pasarán a ser gratuitos para toda la comunidad. Con estas iniciativas, Ubisoft busca revitalizar una de sus franquicias militares más importantes mientras prepara el futuro de la saga.