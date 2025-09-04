Tu privacidad está en riesgo con estos relojes inteligentes: qué marcas comparten tus datos

Los relojes inteligentes se han convertido en un accesorio cotidiano para millones de personas. No solo sirven para hacer deporte o registrar la actividad física, sino también para recibir notificaciones, responder mensajes o incluso controlar otros dispositivos. Sin embargo, un nuevo informe advierte que estos wearables pueden poner en riesgo tu privacidad .

El estudio, denominado Wearable Tech Privacy Risks Research, fue presentado por VPNMentor el 27 de agosto . Allí se analizó el comportamiento de 117 dispositivos (entre ellos los smartwatch ) de 33 marcas líderes, incluidas Apple, Samsung y Huawei, para conocer qué información recopilan, cómo la utilizan y si la comparten con terceros.

Según el informe, el 90% de los dispositivos analizados monitoriza métricas de salud y bienestar, como pulsaciones, pasos, escaleras subidas o minutos de actividad diaria. Además, el 63% también registra datos de ubicación a través de GPS propio o vinculado al smartphone .

Estos datos no solo sirven para mejorar la experiencia del usuario. También pueden ser utilizados por anunciantes para crear perfiles detallados y enviar publicidad dirigida, o incluso para conocer los hábitos de movimiento de una persona.

Qué marcas comparten información con terceros

El informe detectó que el 23% de los wearables analizados vende o comparte datos con empresas de marketing. Entre ellas se encuentran Samsung, Huawei, Xiaomi, Amazfit, Meta Quest, Ray-Ban Meta y Tile/Life360.

En cambio, marcas como Apple, Garmin, COROS, Oura o Dexcom obtuvieron mejores resultados en cuanto a transparencia y control, ofreciendo configuraciones más claras y políticas de privacidad más estrictas.

Ejemplos destacados del estudio:

Samsung: comparte datos personales y de ubicación, con un control limitado para el usuario.

Huawei: comparte datos biométricos y de uso; el control es parcial desde la app.

Xiaomi: comparte datos de salud agregados; el usuario puede ajustar la configuración en la cuenta.

Apple: no comparte información salvo consentimiento explícito, con un control granular por app.

Garmin: comparte solo datos anónimos para investigación y siempre con autorización del usuario.

Por qué es un riesgo para tu privacidad

Aunque parezca que tus pasos diarios o pulsaciones no tienen valor, la suma de todos esos datos genera un perfil detallado sobre tus hábitos. Por ejemplo, si el smartwatch detecta que sales en bici dos veces por semana, podrías empezar a recibir anuncios relacionados con ciclismo.

Más grave aún, los datos de ubicación permiten trazar tus recorridos y lugares que frecuentas, lo que representa un riesgo en caso de que caigan en manos equivocadas.

Cómo proteger tus datos en un reloj inteligente

Los expertos de VPNMentor recomiendan:

Elegir marcas transparentes que informen claramente cómo tratan y comparten los datos.

Revisar las configuraciones de privacidad para limitar qué información se comparte.

Mantener el software actualizado, para evitar vulnerabilidades que faciliten ataques.

Evitar descargas inseguras, ya que un reloj inteligente también puede ser hackeado.

El auge de los relojes inteligentes abre nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Los usuarios deben ser conscientes de cómo se gestionan sus datos y exigir a las marcas mayor claridad y control. La privacidad, una vez más, está en juego en el mundo digital.