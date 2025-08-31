Oppo Find X9: se filtran las especificaciones completas del nuevo smartphone

El próximo Oppo Find X9 se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de octubre tras la filtración de sus especificaciones completas . El dispositivo, que llegará junto a una versión Pro y posiblemente un modelo Plus, incorporará mejoras clave en batería, cámaras y procesador, según reportes especializados.

El smartphone contará con una pantalla LTPO OLED de 6,59 pulgadas, resolución “1.5K” y frecuencia de actualización de 120 Hz. Estará equipado con un sensor ultrasónico de huella bajo la pantalla, una mejora respecto al modelo anterior que usaba tecnología óptica. El procesador será el Dimensity 9500 de MediaTek, que buscará optimizar el rendimiento en aplicaciones exigentes.

Según las esta filtración , el smartphone también incluirá un motor de vibración lineal en el eje x, parlantes estéreo y resistencia IP68 e IP69 contra agua y polvo, una certificación que lo coloca entre los teléfonos más resistentes del mercado.

La sección fotográfica será otro de los puntos destacados. El modelo Find X9 de Oppo tendrá una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y sensor Sony Lytia LYT-808, un ultra gran angular de 50 MP con sensor Samsung ISOCELL JN5 y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3x y OIS. A esto se suman las optimizaciones de imagen de Hasselblad y la tecnología Lumo Imaging propia de Oppo.

En la parte frontal, la cámara para selfies también será de 50 MP, con sensor Samsung ISOCELL JN1, lo que representa un salto significativo respecto a la generación previa.

image El Oppo Find X9 trae consigo grandes especificaciones técnicas. Extraída de la web

Batería y software renovados

El equipo llegará con una batería de 7.025 mAh, con carga rápida de 80W por cable y 50W de manera inalámbrica. El sistema operativo será Android 16 con la capa ColorOS 16, además de incluir la función “Plus key”, presente en el Find X8 Pro pero ausente en otras versiones anteriores.

En comparación con el Find X8, el nuevo modelo incorpora un procesador más reciente, una batería de mayor capacidad, cámaras de mayor resolución y un sistema de desbloqueo más preciso. Con estas características, el Oppo Find X9 se proyecta como una de las apuestas más competitivas en el segmento de gama alta.

FUENTE: Información extraída de GMS Arena