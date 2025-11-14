¿Te cuesta concentrarte? Una nueva app de Samsung podría ayudarte

¿Te cuesta concentrarte? ¿Sentís que no te rinde el tiempo para estudiar o trabajar? Todo esto podría tener solución. Samsung se asoció con Pearson para lanzar Revibe , una app diseñada para el Galaxy Watch7. Su objetivo es abordar los crecientes problemas de concentración y atención que afectan tano a niños como adultos en la actualidad.

Esta herramienta utiliza inteligencia artificial y los sensores del reloj para monitorizar el comportamiento del usuario. De esta forma, la aplicación será especialmente útil para personas con trastornos de atención, cómo el TDAH, ofreciendo ayuda discreta y personalizada para gestionar las tareas diarias.

¿Pero cómo sabe el reloj cuándo te distraes? Revibe aprovecha los sensores integrados del Galaxy Watch para monitorizar el comportamiento durante las tareas, la inquietud, la finalización del trabajo y la actividad física.

Con esos datos, la IA ofrece un sistema de ayuda no invasivo que busca favorecer la concentración y las funciones ejecutivas en cualquier entorno, ya sea la escuela, el trabajo o el hogar.

Una de las ventajas clave de esta app es el "Modo Independiente de Samsung ". Esto permite que el Galaxy Watch ejecute Revibe sin necesidad de un teléfono.

La nueva app Revibe de Samsung usa el Galaxy Watch 7 para mejorar la concentración.

Esta función es ideal para niños en entornos escolares donde no se permiten los teléfonos. Rich Brancaccio, fundador de Revibe y director sénior de Pearson, afirmó que eligieron el Galaxy Watch precisamente por su "diseño seguro, su batería de larga duración y su configuración sin distracciones".

Samsung-Revibe - Interna 2 La app Revibe de Samsung es ideal para usuarios con TDAH. Samsung

La seguridad de Samsung Knox como garantía

Para asegurar que el reloj se use solo para la concentración y no se convierta en otra distracción, la app utiliza la plataforma de seguridad Knox de Samsung.

Cherry Drulis, directora sénior de Samsung, añadió que "Knox Manage y el Modo Kiosco garantizan que el reloj se mantenga enfocado en Revibe, bloqueando otras funciones y manteniendo las actualizaciones seguras”.

La colaboración comenzará con la serie Galaxy Watch7 y posteriormente se extenderá a otros dispositivos Samsung. Revibe estará disponible para educadores, profesionales clínicos, padres y cualquier persona que desee mejorar sus hábitos de atención.