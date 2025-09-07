Samsung: qué diferencias notarán los smartphones gama media con One UI 8

La compañía surcoreana Samsung tomó la decisión de ampliar actualizaciones a dispositivos que no son gama alta. Comenzó a distribuir la actualización en India, Corea del Sur y el Reino Unido incluyendo más de 3 GB de mejoras basadas en Android 16 y el parche de seguridad de septiembre.

La beta de One UI 8 ya está disponible en el Galaxy S23 y en teléfonos de gama media de Samsung.

El programa de actualización de One UI 8 comenzó con los Galaxy Z Fold7 y Z Flip7, pero Samsung ahora expande su alcance. Según el informante Tarun Vats en X , la versión beta ya está disponible para la serie Galaxy S23 en India y Corea del Sur, y usuarios de Reddit reportaron su llegada al Reino Unido. Se espera que pronto alcance más regiones.

Además de los buques insignia, la beta de One UI 8 alcanza a dispositivos de gama media como los Galaxy A55, A54, A36 y A35. El movimiento llama la atención, ya que incluso los plegables Z Fold5 y Z Flip5 aún no han recibido el acceso. Con esta estrategia, Samsung busca ampliar la base de usuarios que prueban las nuevas funciones antes del despliegue global .

La actualización, basada en Android 16, incorpora novedades como la pantalla dividida en proporción 90:10, aplicaciones compatibles con la barra Now Bar y mejoras en Recordatorios y Samsung Internet. Para descargar la beta, los usuarios deben registrarse en la aplicación Samsung Members y luego acceder a Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar.

image La beta de One UI 8 alcanza a dispositivos de gama media. Geeky Gadgets

Cambios que experimentarán los usuarios de smartphones gama media

Aunque no incluyen todas las funciones premium, la actualización ofrece cambios relevantes en rendimiento, interfaz y herramientas inteligentes.

Multitarea optimizada (modo 90:10) : la nueva distribución de pantalla permite priorizar una aplicación en un panel amplio y dejar otra en uno reducido. Aunque fue pensada para pantallas grandes, también mejora la fluidez de la multitarea en equipos de las series A y M.

la nueva distribución de pantalla permite priorizar una aplicación en un panel amplio y dejar otra en uno reducido. Aunque fue pensada para pantallas grandes, también mejora la fluidez de la multitarea en equipos de las series A y M. Quick Share más veloz y compatible : la herramienta de transferencia de archivos ahora funciona con mayor rapidez y amplía su compatibilidad con dispositivos de otros sistemas operativos.

la herramienta de transferencia de archivos ahora funciona con mayor rapidez y amplía su compatibilidad con dispositivos de otros sistemas operativos. Interfaz más pulida y coherente : los menús incorporan animaciones y un estilo más minimalista, lo que facilita la navegación incluso en pantallas de menor tamaño.

los menús incorporan animaciones y un estilo más minimalista, lo que facilita la navegación incluso en pantallas de menor tamaño. Mejoras en apps nativas : aplicaciones como Samsung Internet, Health y Recordatorios reciben ajustes de rendimiento y nuevas funciones, con el objetivo de integrarse mejor al ecosistema.

aplicaciones como Samsung Internet, Health y Recordatorios reciben ajustes de rendimiento y nuevas funciones, con el objetivo de integrarse mejor al ecosistema. Funciones de IA más accesibles: si bien los modelos premium concentran la IA más avanzada, los dispositivos de gama media incorporan rutinas predictivas y automatizaciones adaptadas al uso diario.

Now Bar y widgets inteligentes: la nueva barra de accesos directos permite una gestión más ágil de notificaciones y widgets dinámicos que muestran información en segundo plano.

Mayor estabilidad y velocidad de actualización: Samsung asegura un despliegue más rápido y con menos inconvenientes que en One UI 7, lo que representa una mejora para usuarios de dispositivos que suelen recibir actualizaciones con retraso.

La versión identificada como “YHB” es la que actualmente se prueba en la serie Galaxy S23. Aunque por ahora se limita a algunos países, la expansión a otras regiones parece inminente. Samsung anunció que, tras evaluar la estabilidad de la beta, se avanzará con más dispositivos, incluidos los plegables de 2023.

Con este despliegue, la compañía acelera su calendario respecto a versiones previas. Tras el retraso con One UI 7 (Android 15), ahora busca entregar mejoras de software con mayor rapidez, reforzando el soporte para su gama media.