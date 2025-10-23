Samsung Galaxy XR: el nuevo rival de las Vision Pro llega con potencia y a mitad de precio

Las Samsung Galaxy XR llegan para competir directamente con las Apple Vision Pro. Este nuevo visor de realidad mixta combina potencia, comodidad y un precio competitivo. Con un diseño más liviano y un sistema operativo propio, Samsung busca abrir un nuevo camino en el mercado de los dispositivos inmersivos.

Las gafas Samsung Galaxy XR destacan por su peso reducido: solo 545 gramos frente a los 800 gramos de las Vision Pro. Este detalle no es menor, ya que mejora la comodidad en sesiones prolongadas de uso. Según la compañía, el objetivo fue “lograr una experiencia inmersiva sin sacrificar confort ni accesibilidad”.

En el exterior, las Galaxy XR presentan un diseño similar al de su competidor directo, aunque con una estructura más práctica y materiales livianos. Incluyen una almohadilla superior que bloquea la luz exterior y una cinta ajustable integrada que mantiene el visor firme. Este diseño, aunque menos sofisticado que el de Apple, contribuye a reducir costos sin perder funcionalidad.

En su interior, las Galaxy XR incorporan pantallas micro-OLED con resolución 4K a 90 Hz y soporte para vídeo 8K a 60 FPS. El procesador Snapdragon XR2+ Gen 2, junto con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, asegura un rendimiento fluido incluso en entornos exigentes.

Una de las claves del dispositivo es su integración con Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. Gracias a esta función, el usuario puede interactuar con las gafas mediante comandos naturales, obtener información contextual y realizar búsquedas visuales en tiempo real. Por ejemplo, al leer una revista o ver un vídeo, es posible “rodear para buscar” y recibir datos adicionales sobre el contenido.

El sistema operativo Android XR permite acceder a aplicaciones nativas de Android y disfrutar de experiencias inmersivas en entornos virtuales o de realidad aumentada. Las gafas también funcionan como un monitor externo, con soporte para multitarea y conexión a PC.

En cuanto a audio, el dispositivo integra altavoces de dos vías, seis micrófonos y soporte para Dolby Atmos, lo que refuerza su enfoque multimedia. Su batería ofrece hasta 2,5 horas de reproducción de vídeo, con posibilidad de uso mientras se recarga mediante una batería externa de 302 gramos.

Precio y disponibilidad

Las Samsung Galaxy XR ya están disponibles en Estados Unidos y Corea del Sur por 1.799 dólares, la mitad del valor de las Vision Pro. Aunque aún no se confirmó su llegada a otros mercados, se espera que Samsung amplíe su disponibilidad en los próximos meses.