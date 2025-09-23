Samsung fabrica sensores de cámara con zoom continuo, pero no para sus Galaxy

Samsung es uno de los grandes desarrolladores de cámaras para teléfonos celulares y provee sensores a una buena cantidad de compañías. Ahora, la gigante tecnológica surcoreana está avanzando en una de las más grandes innovaciones en fotografía móvil: los sensores de cámara con zoom continuo .

Esta tecnología promete transformar la forma de capturar las imágenes, pero, lamentablemente y sin que se conozcan los motivos, no será incorporada de inmediato en los futuros Galaxy , sino que debutará en teléfonos de fabricantes chinos.

Samsung desarrolla sensores de cámara con zoom continuo, pero los estrenan marcas chinas antes que los Galaxy.

La mayoría de teleobjetivos de los smartphones ofrecen un zoom fijo, como 3x o 5x. Cuando se requiere un valor intermedio, la cámara recurre al zoom digital, que básicamente recorta la imagen, reduciendo su nitidez.

En cambio, los nuevos sensores de cámara con zoom continuo de Samsung imitan el funcionamiento de un objetivo profesional: sus componentes internos se desplazan para mantener la calidad óptica en todo el rango, por ejemplo de 3x a 8x, sin perder detalle. ¿El resultado? Fotografías más nítidas y sin compromisos en cualquier nivel de ampliación.

Cámaras Samsung - Interna 2 La innovación de Samsung permite mantener nitidez en todo el rango de zoom continuo, superando los límites actuales de los Galaxy. shutterstock

¿Por qué Samsung no los usa en sus Galaxy?

La gran pregunta es: ¿por qué esta tecnología no debuta en los Galaxy? Según el filtrador Digital Chat Station, la división Samsung Electro-Mechanics produce estos módulos a pedido de fabricantes chinos.

Las marcas chinas, acostumbradas a moverse con rapidez, suelen adoptar tecnologías arriesgadas para ganar protagonismo en un mercado saturado. En cambio, Samsung apuesta por un enfoque más conservador: perfecciona y optimiza antes de implementar en sus modelos estrella. Así, deja que sus rivales sean un "campo de pruebas" en condiciones reales.

Cámaras Samsung - Interna 3 Fabricantes chinos integrarán antes los sensores de cámara de Samsung, mientras los Galaxy esperan su turno. shutterstock

Una estrategia con impacto futuro

Este movimiento revela cómo Samsung utiliza el mercado como laboratorio, delegando en otros fabricantes la validación inicial de tecnologías como el zoom continuo. Aunque los fans de los Galaxy deban esperar, el impacto a largo plazo será significativo: cuando esta innovación llegue a sus smartphones, lo hará con la madurez necesaria para marcar un nuevo estándar en la fotografía de los teléfonos.