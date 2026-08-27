Plaud One: presentan auriculares con eSIM y conexión directa a agentes de IA

La empresa Plaud lanzó los auriculares Plaud One, un dispositivo equipado con conectividad eSIM para gestionar tareas de voz y transcripciones.

Los nuevos auriculares de Plaud vienen con un estuche compatible con eSIM para hablar con agentes de IA.

El mercado de dispositivos portátiles suma nuevas herramientas enfocadas en la productividad personal y el registro sonoro. A través de los nuevos Plaud One, la firma tecnológica presenta unos auriculares inalámbricos que integran un estuche con soporte eSIM para ejecutar funciones de inteligencia artificial sin depender de un teléfono móvil.

Los nuevos auriculares Plaud One permiten registrar reuniones presenciales y llamadas telefónicas. Plaud One El dispositivo cuenta con controladores de 12 milímetros y cancelación activa de ruido ambiente. Su estuche permite registrar voces claras a una distancia de hasta cinco metros, facilitando la toma de notas en reuniones presenciales.

Conectividad autónoma y funciones de inteligencia artificial La caja de guardado integra una tarjeta virtual eSIM que permite dar instrucciones a los agentes del sistema de forma remota y sin intermediación de computadoras. El software transcribe las conversaciones y se conecta con aplicaciones como Gmail, Google Calendar, Notion y Slack para redactar correos de seguimiento o crear presentaciones.

La compañía Plaud sumará funciones operativas autónomas mediante un esquema de créditos. Los compradores del dispositivo recibirán 200 dólares en saldo para ejecutar tareas automatizadas en sus espacios de trabajo digital.

Autonomía y disponibilidad de los auriculares La batería rinde tres horas en llamadas, seis horas en grabación presencial y hasta 25 horas totales junto al estuche. El servicio incluye 300 minutos mensuales gratuitos de transcripción, con suscripciones adicionales desde 8,33 dólares al mes.