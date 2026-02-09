Paraguas volador: el invento tecnológico que vuela sobre tu cabeza

Caminar bajo la tormenta sin cargar nada en la mano ya es posible gracias a un nuevo desarrollo. El paraguas "volador" utiliza un sistema de vuelo autónomo para acompañar el paso de las personas de forma automática y sin necesidad de usar un control remoto tradicional.

Este invento es obra de John Xu, el creador del canal de Youtube "I Build Stuff" . Para lograr esto, el desarrollador cambió el manejo manual por un software de navegación que funciona en tiempo real.

El proyecto arrancó en 2024 como un prototipo básico que requería que alguien manejara el equipo con un mando. "La meta era que el aparato se mueva solo", explica John Xu en su canal de Youtube.

El salto técnico más importante de este modelo es la incorporación de una cámara de "time-of-flight" (ToF). Este sensor permite medir la distancia exacta entre el dispositivo y la persona para que el paraguas se ubique justo por encima de la cabeza. A diferencia del GPS, que suele fallar por varios metros en zonas urbanas, esta cámara de profundidad ofrece una ubicación mucho más fina incluso cuando hay poca luz.

Otro punto difícil fue el diseño físico. Para que el objeto sea útil, debe ser plegable como cualquier paraguas común. Lograr que una estructura con motores, hélices y cables se cierre sin romperse fue un desafío mecánico complejo. El creador tuvo que diseñar piezas a medida para que el armatoste no sea imposible de transportar cuando sale el sol.

El rol de los drones autónomos y el seguimiento inteligente en estos inventos

Paraguas volador: el insólito invento de un youtuber

A pesar del avance, la tecnología de seguimiento todavía tiene algunos obstáculos que superar antes de llegar a las tiendas. La batería es uno de los temas principales, ya que mantener un peso en el aire consume mucha energía y limita el tiempo de uso bajo la lluvia. Además, la estabilidad frente a ráfagas de viento fuerte es una cuenta pendiente que el equipo de desarrollo busca resolver con motores más potentes.

El ruido de las hélices y la seguridad también generan dudas. Tener motores girando a pocos centímetros de la cara de los peatones requiere sensores de proximidad muy precisos para evitar accidentes. Aun así, el invento abre un camino interesante para los drones autónomos en la vida urbana. Ya no se trata solo de sacar fotos desde el aire, sino de asistir a las personas en tareas cotidianas de forma automática.

Paraguas invento tech El sistema del paraguas utiliza sensores infrarrojos para no perder el rastro de la persona durante el trayecto por la vereda. Youtube I Build Stuff

Este paraguas propone repensar un objeto que no cambió casi nada en siglos. Si bien todavía es un prototipo en etapa de pruebas, la idea de caminar sin ocuparse de nada mientras el equipo hace todo el trabajo por nosotros parece estar cada vez más cerca. Es una muestra de cómo el ingenio puede transformar algo tan simple como protegerse de un chaparrón en una experiencia futurista.