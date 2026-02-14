¿Otro Blackberry? El teléfono Unihertz Titan 2 Elite dicta el regreso del teclado físico

Conocé los detalles del Unihertz Titan 2 Elite, un teléfono con formato QWERTY que se presenta como la gran opción de productividad para 2026.

El mercado de los teléfonos con teclado parecía haber llegado a su fin con BlackBerry, pero una marca decidió ir a contramano. El nuevo Unihertz Titan 2 Elite recupera el formato clásico para quienes prefieren escribir correos largos con la precisión de un botón real en lugar de tocar un cristal.

Unihertz se especializa en crear aparatos que rompen el molde de la estética un poco aburrida que tienen casi todos los teléfonos actuales. Este modelo llega con un cuerpo contundente, diseñado para aguantar el trato duro del día a día sin problemas. Según informó el sitio especializado NotebookCheck, el dispositivo se podrá conseguir en dos acabados diferentes, donde destaca una versión en color naranja que no pasa desapercibida en ningún lado.

Innovación nostálgica La marca Unihertz ya tiene experiencia en este tipo de equipos para un público muy específico. El nuevo integrante de la familia hereda la dureza de sus predecesores pero con un toque más moderno en sus líneas. En la parte trasera del teléfono lleva un módulo rectangular con dos cámaras, lo que indica que no descuida la parte multimedia aunque su fuerte sea otro. Los botones laterales tienen un relieve que ayuda a encontrarlos rápido sin mirar, algo que se agradece cuando uno anda apurado.

Teléfono simil BlackBerry El Unihertz Titan 2 Elite permite una escritura rápida y precisa gracias a sus teclas físicas con relieve. Imagen creada con IA Este terminal se siente como el sucesor del viejo BlackBerry Passport por su formato cuadrado. Ese ancho permite que el teclado QWERTY sea lo suficientemente espacioso para escribir con las dos manos sin que los dedos se choquen. Es una solución útil para quienes no quieren andar instalando programas raros en aparatos viejos para que funcionen las aplicaciones de hoy. Acá todo funciona con un sistema Android actual y cuenta con todos los servicios de Google.

Un teclado físico pensado para la productividad real Nuevo Unihertz Titan 2 Elite Escribir un mensaje largo en una pantalla táctil suele ser molesto porque el corrector a veces pone cualquier cosa. Con este equipo, el usuario recupera el recorrido real de las teclas y la presión mecánica. La marca confirmó que el dispositivo estará presente en el Mobile World Congress de marzo, en Barcelona. Allí se revelarán los componentes internos finales, el procesador que lleva adentro y el precio que tendrá para el mercado internacional.