OriginOS 6 llega a los Vivo X90 y V40 Pro: todas las novedades de Android 16

Vivo lanzó la actualización de su sistema operativo para dos de sus modelos más populares. El nuevo OriginOS 6 incluye mejoras visuales y funciones de IA.

La marca Vivo comenzó el despliegue oficial de su última capa de personalización basada en la versión más reciente del sistema de Google. El nuevo OriginOS 6 ya está disponible para los usuarios de los modelos Vivo X90 y Vivo V40 Pro, trayendo cambios profundos en la interfaz y el rendimiento.

Esta actualización llega con un peso importante de 4.07 GB, lo que indica la cantidad de cambios bajo el dispositivo. Para el modelo X90, la versión de compilación es la PD224ICF_EX_A_16.3.6.6.W30. Según los datos oficiales de la empresa, el lanzamiento se realiza primero a través de un programa de prueba para asegurar que no haya errores graves antes de llegar al público general de forma masiva.

Actualización sistema operativo Vivo - Interna El nuevo sistema OriginOS 6 optimiza el uso de la memoria para que el teléfono responda de forma instantánea. Vivo Interfaz renovada y funciones de Android 16 El cambio que más salta a la vista es la llegada de "Origin Island", una función que muestra notificaciones y datos en tiempo real de forma dinámica en la parte superior de la pantalla. Es una herramienta pensada para que el usuario no tenga que entrar a cada aplicación para ver el estado de un pedido o una descarga. Además, el centro de control fue rediseñado por completo, sumando efectos de iluminación y nuevas fuentes que facilitan la lectura en exteriores.

Vivo Origin Island - Interna OriginOS 6: actualizaciones para el sistema operativo de los teléfonos Vivo. Vivo La personalización también subió de nivel. La pantalla de bloqueo ahora permite elegir entre varios estilos de reloj y widgets nuevos. Pero no todo es estética; los ingenieros de la marca trabajaron en la eficiencia de la batería y en que las animaciones se sientan mucho más suaves al tacto. Esto se traduce en que las aplicaciones abren más rápido y el teléfono no se tilda cuando tenés muchas tareas abiertas al mismo tiempo.

Cómo instalar el nuevo software en tu dispositivo Vivo Si tenés uno de estos equipos y querés probar las novedades antes que nadie, el proceso es sencillo. Tenés que ir a los ajustes, buscar la sección de actualización de sistema y entrar al programa de versiones de prueba. Es fundamental que el teléfono tenga al menos un 50% de batería y espacio libre suficiente en el almacenamiento para que el proceso no se corte a la mitad y te deje el aparato como un ladrillo.