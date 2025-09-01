Oficial de celulares Xiaomi que recibirán HyperOS 3 con Android 16
Xiaomi confirmó los 33 dispositivos que recibirán HyperOS 3 con Android 16. La actualización global comenzará en el tercer trimestre de 2025.
Xiaomi anunció oficialmente el despliegue de HyperOS 3, su capa personalizada basada en Android 16, que estará disponible en 33 dispositivos de las series Xiaomi. La compañía indicó que la actualización comenzará a distribuirse en el tercer trimestre de 2025, con un lanzamiento global previsto para octubre.
Cuáles son los celulares Xiaomi que tendrán Android 16
La lista publicada por la empresa incluye 33 modelos de la marca Xiaomi, además de varias tabletas. Entre los teléfonos confirmados se encuentran:
- Xiaomi 15 Ultra.
- Xiaomi 15 Pro.
- Xiaomi 15.
- Xiaomi 14 Ultra.
- Xiaomi 14T Pro.
- Xiaomi 14T.
- Xiaomi 14 Pro.
- Xiaomi 14.
- Xiaomi 13 Ultra.
- Xiaomi 13T Pro.
- Xiaomi 13T.
- Xiaomi 13 Pro.
- Xiaomi 13 Lite.
- Xiaomi 13.
- Xiaomi 12T Pro.
- Xiaomi 12T.
- Xiaomi 12 Pro.
- Xiaomi 12.
- Xiaomi MIX Flip.
- MIX FOLD 4.
- MIX FOLD 3.
- MIX FOLD 2.
- MIX Flip.
- Xiaomi Pad 7 Pro.
- Xiaomi Pad 7.
- Xiaomi Pad 6S Pro.
- Xiaomi Pad 6.
El fabricante asiático también incorporó tablets como la Xiaomi Pad 7, Pad 6S Pro y la Redmi Pad SE, con lo cual extiende la compatibilidad más allá de los móviles. Según datos oficiales, la distribución cubrirá un total de 96 dispositivos: 33 Xiaomi, 44 Redmi y 19 POCO.
Diseño y novedades del sistema
HyperOS 3 adopta un estilo visual similar al de iOS 26, con una interfaz más ordenada y minimalista. El objetivo de la actualización es mejorar la fluidez del sistema, reforzar la seguridad y ofrecer nuevas opciones de personalización. Además, el rediseño busca optimizar la integración entre móviles, tabletas y otros dispositivos conectados.
Los usuarios recibirán la actualización de manera progresiva según la región y el modelo. Aunque no se publicó un calendario exacto, la compañía señaló que los primeros equipos en acceder a la versión serán los más recientes de la gama alta. Con esta actualización, Xiaomi refuerza su estrategia de mantener un ecosistema integrado y competitivo frente a rivales como Samsung y Apple.