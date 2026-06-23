NotebookLM: la IA de Google recibe una importante actualización de funciones

NotebookLM optimiza el proceso de importación de fuentes digitales y añade soporte para la creación de archivos. El despliegue alcanza a los usuarios pro.

El desarrollo de soluciones informáticas orientadas al análisis de datos registra novedades para los profesionales del sector. La corporación tecnológica presentó las mejoras de NotebookLM, una aplicación que potencia las tareas de estudio y redacción mediante la integración de un asistente virtual capaz de procesar textos complejos de manera automatizada.

Nuevas capacidades para la generación de archivos y código La reciente actualización modifica la versatilidad de la plataforma al incorporar la posibilidad de escribir código informático a través del entorno de desarrollo Antigravity. El sistema operativo de la aplicación ahora genera documentos de descarga directa en múltiples formatos de oficina, incluyendo planillas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, gráficos vectoriales SVG y archivos PDF tradicionales. Los usuarios cuentan con la facultad de solicitar modificaciones sobre los elementos visuales creados mediante instrucciones consecutivas en el cuadro de diálogo.

Las nuevas funciones lógicas de Google facilitan la conversión de apuntes digitales en presentaciones corporativas editables. Google La interfaz de usuario muestra el razonamiento del modelo de inteligencia artificial en tiempo real durante la ejecución de las tareas lógicas. Esta característica reemplaza los antiguos indicadores de carga por reportes textuales continuos sobre las acciones en segundo plano, adoptando una dinámica similar a la del asistente Gemini ordinario. Por el momento, el acceso a estas utilidades avanzadas se restringe a los suscriptores que poseen un plan activo de la categoría Google AI Ultra.

Integración directa de fuentes desde la conversación activa El mecanismo de recopilación de información agiliza los pasos previos al inicio de un proyecto de análisis. La herramienta de Google permite entablar una conversación directa para buscar material de respaldo en la web sin necesidad de abandonar la ventana principal del chat. El sistema de NotebookLM sintetiza los hallazgos en resúmenes breves y despliega un botón de importación para añadir los enlaces de referencia como material de consulta permanente dentro del panel de trabajo.