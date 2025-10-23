NotebookLM integra Nano Banana: la IA de Google que transforma textos en videos visuales y personalizados

La plataforma NotebookLM de Google acaba de recibir una actualización importante que mejora su capacidad para generar videos explicativos con ayuda de i nteligencia artificial . La novedad llega con la integración de Nano Banana , una función basada en Gemini , que permite crear imágenes contextualizadas y coherentes con los documentos originales del usuario.

La principal novedad es la llegada de Nano Banana , un generador de imágenes de IA diseñado para ofrecer representaciones visuales precisas y adaptadas al contenido cargado por el usuario. Google explicó que “las ilustraciones se relacionan directamente con las fuentes, lo que reduce el arte genérico y mejora la retención del conocimiento”.

La herramienta forma parte de una actualización más amplia centrada en Video Overviews, la función que transforma textos en videos narrados. Ahora, los usuarios pueden elegir entre seis estilos visuales diferentes: acuarela, impresión retro, anime, pizarra, manualidades en papel y herencia, adaptando el tono del video al tipo de material o audiencia.

Además, Google sumó un nuevo modo llamado Brief, pensado para ofrecer resúmenes rápidos que destacan las ideas centrales de un documento sin la extensión del formato Explainer. Esto facilita una comprensión inmediata antes de profundizar en contenidos más largos.

Con esta actualización, Google mantiene su apuesta por el aprendizaje personalizado . Los usuarios pueden ajustar tanto el estilo visual como la estructura del contenido, eligiendo entre un resumen compacto o una explicación detallada según sus necesidades.

image Nano Banana: la IA de Google que populariza la generación de imágenes. Google

"Puede dar forma a la salida para que coincida con la forma en que aprende", señalaron desde el equipo de desarrollo, destacando que el sistema busca adaptarse a diferentes formas de estudio.

Por ejemplo, el estilo “pizarra” es ideal para procesos paso a paso, mientras que la “acuarela” resulta útil para mapas conceptuales o representaciones más creativas.

Los beneficios son claros: los materiales densos o abstractos pueden transformarse en escenas animadas, diagramas o bocetos, lo que mejora la comprensión y la memoria visual. Para los estudiantes o profesionales que trabajan con documentos técnicos, esta función promete reducir la complejidad de lectura y aumentar la interacción con los contenidos.

Novedades de NotebookLM

La actualización comenzó a llegar a algunos usuarios de NotebookLM Pro, con un despliegue global previsto para las próximas semanas. También se espera una futura versión para iPhone, aunque Google no ha confirmado una fecha de lanzamiento.

En su cuenta oficial de X, el equipo de NotebookLM adelantó nuevas líneas de trabajo como “sketch to learn”, orientadas a integrar más funciones visuales y colaborativas en el futuro.