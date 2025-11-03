Motorola patenta un revolucionario teléfono plegable con triple cámara vertical
Motorola explora un nuevo diseño para su próximo teléfono plegable tipo Razr. Una patente revela un modelo con triple cámara que cambiaría toda la estética trasera del dispositivo.
Motorola no quiere quedarse en los laureles tras haber impulsado su línea de ventas en el mercado argentino. Ahora, la compañía liderada por Lenovo, a través de una nueva patente, apuesta por presentar un teléfono plegable con un diseño radicalmente distinto a su icónica línea Razr, centrado en un nuevo sistema de triple cámara.
El documento, publicado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), revela imágenes de un dispositivo tipo “Flip” que abandona el diseño actual. Esta situación se da luego de presentación de los Razr 60 (en abril de 2025), que habían apostado a integrar cámaras dentro de la pantalla externa.
Un diseño que rompe con el Razr actual
Motorola ha patentado un nuevo teléfono plegable tipo “Flip” qué destacaría por su sistema de triple cámara trasera. A diferencia de los Razr actuales, los sensores estarían dispuestos verticalmente en un módulo separado de la pantalla externa, sugiriendo un rediseño completo.
El cambio más disruptivo que muestra la patente es, sin duda, el módulo fotográfico. Los actuales Razr 60 y Razr 60 Ultra (presentados en abril de 2025) montan dos sensores horizontales de 50 megapíxeles cada uno, ubicados dentro del área de la gran pantalla externa.
Este nuevo concepto rompe con eso. El diseño patentado apuesta por una triple cámara dispuesta en un módulo vertical, alineado en un lateral del panel posterior. Según recoge el sitio Android Headlines, esto obligaría a rediseñar toda la cubierta. Las cámaras ocuparían una franja dedicada, lo que sugiere que la pantalla exterior tendría que cambiar de forma o reducir su tamaño.
¿Qué sensores incluirá este teléfono plegable de Motorola?
La patente, como es habitual, solo muestra renders del diseño exterior desde varios ángulos, sin ofrecer especificaciones técnicas. Esto nos deja con la gran duda: ¿qué tipo de lentes usaría Motorola? ¿Veremos por fin un teleobjetivo en un Razr?
Este enfoque fotográfico lo diferenciaría claramente de competidores como el Samsung Galaxy Z Flip, que hasta ahora mantiene una configuración de dos lentes horizontales. Las imágenes también muestran “una especie de cubierta o elemento circular” en el panel trasero, cuya función es un completo misterio.
Precaución: una patente no es un producto final
Es crucial mantener la cautela. Las marcas registran diseños constantemente como parte de su proceso de investigación y desarrollo, pero solo una fracción de estas patentes acaba fabricándose y llegando a las tiendas.
No obstante, el movimiento es interesante. Motorola suele renovar su familia Razr cada año en torno al mes de abril. Si este ambicioso rediseño con triple cámara recibe luz verde por parte de la compañía, lo más probable es que no lo veamos en el mercado hasta la primavera de 2026.